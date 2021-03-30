Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor - Son Dakika

Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor

30.03.2021 19:04

Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor Mart ayının son günlerinde rekor ölçüde kar yağışı alan Konya'nın Derebucak ilçesinde, dağ ve yüksek kesimlerden eriyen karlar, sularıyla Beyşehir Gölü'nü de besliyor.

Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor

KONYA - Mart ayının son günlerinde rekor ölçüde kar yağışı alan Konya'nın Derebucak ilçesinde, dağ ve yüksek kesimlerden eriyen karlar, sularıyla Beyşehir Gölü'nü de besliyor. Eriyen kar sularının aktarıldığı Gembos derivasyon kanalı havadan görüntülendi.

Derebucak ilçesinde, güneşin yüzünü göstermesiyle dağ ve yüksek kesimlerden eriyen karların suları Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nda birikiyor. Barajda su doluluk oranı son yağışlarla gözle görülür şekilde yükselirken, biriken sular bu yıl yetersiz yağışlar sebebiyle su seviyesi beklenilen düzeye ulaşamayan Beyşehir Gölü'ne aktarılıyor. Derebucak Barajı'ndaki sular Gembos derivasyon kanalı ve tüneli sayesinde kilometrelerce ötedeki Beyşehir Gölü'ne ulaşıyor. Bu kapsamda, yıl boyunca Gembos derivasyonundan gelen sular Beyşehir Gölü'nü takviye ediyor. Derivasyon aracılığıyla Derebucak Barajı'ndan yılda ortalama Beyşehir'e 130 milyon metreküp su aktarılıyor. Bu miktar, yağışlara göre her yıl artıyor ya da daha az olabiliyor. Barajdaki sular, tarımsal sulama döneminde Gembos Ovası ile kanalın Beyşehir güzergahındaki ekili alanlarda da kullanılıyor.

Eriyen kar sularıyla beslenen Çamlık Mahallesi yolu üzerindeki Düden Şelalesi de ilçede güzel görüntüler oluşturuyor. Fotoğraf tutkunları, Düden Şelalesindeki coşkulu su akışını yakından görebilmek için alana gidiyor. Öte yandan, yoğun kar yağışı sonrasında eriyen kar suları, Derebucak'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde ekim yapılan ovanın büyük bölümünü de sular altında bıraktı.

(ARÖ-FÇ-FM-

Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor
Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor
Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor
Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor

Beyşehir Gölü, Derebucak, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi Tuba Ünsal'ın 'yaralama' suçundan 1 yıl hapsi istendiği davada karar Tuba Ünsal'ın 'yaralama' suçundan 1 yıl hapsi istendiği davada karar
Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekata indirildi Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekata indirildi         
19:49
Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu         
19:18
Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı         
18:56
Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi         
18:52
Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı         
18:36
Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor         
18:07
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi         
17:17
AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti         
17:11
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 19:55:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eriyen kar suları Beyşehir Gölü'nü besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei