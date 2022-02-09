Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu - Son Dakika

Edirne'de sağanak ve eriyen karın etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri arttı.

Hem kaynağını aldığı Bulgaristan hem de kentte son dönemde etkili olan yağışlar ve eriyen kar, kentin önemli akarsularından Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu.

Yaz aylarında bazı bölgeleri kuruma noktasına gelen her iki nehir de sağanaklarla mevsim normalleri seviyesine de akmaya başladı.

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı

Meriç Nehri'nin ay başında yapılan ölçümde 209 metreküp/saniye olan debisi bugün 352 metreküp/saniyeye çıktı.

Tunca Nehri debisi ise şubat başında 9 metreküp/saniye iken, son yağışlarla birlikte yaklaşık 5 kat artarak saniyede 43 metreküpe yükseldi.

Bu arada Uzunköprü ilçesinde taşan Ergene Nehri'nin bölgedeki tarım arazilerine yayılımı devam ediyor.