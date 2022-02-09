Üye Girişi
Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu - Son Dakika

Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu

09.02.2022 15:15
Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu

Edirne'de sağanak ve eriyen karın etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri arttı.

Edirne'de sağanak ve eriyen karın etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri arttı.

Hem kaynağını aldığı Bulgaristan hem de kentte son dönemde etkili olan yağışlar ve eriyen kar, kentin önemli akarsularından Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu.

Yaz aylarında bazı bölgeleri kuruma noktasına gelen her iki nehir de sağanaklarla mevsim normalleri seviyesine de akmaya başladı.

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı

Meriç Nehri'nin ay başında yapılan ölçümde 209 metreküp/saniye olan debisi bugün 352 metreküp/saniyeye çıktı.

Tunca Nehri debisi ise şubat başında 9 metreküp/saniye iken, son yağışlarla birlikte yaklaşık 5 kat artarak saniyede 43 metreküpe yükseldi.

Bu arada Uzunköprü ilçesinde taşan Ergene Nehri'nin bölgedeki tarım arazilerine yayılımı devam ediyor.

Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu
Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu
Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu
Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu

YORUMLAR
500

Edirne, Meriç, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:57:57. #1.11#
SON DAKİKA: Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement