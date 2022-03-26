Eriyen karla birlikte dolmaya başlayan barajlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Eriyen karla birlikte dolmaya başlayan barajlar böyle görüntülendi

26.03.2022 14:49

Eriyen karla birlikte dolmaya başlayan barajlar böyle görüntülendi Aralık ve Şubat aylarında yüzde 8 seviyelerinde olan Ankara barajlarının doluluk oranı yüksek kesimlerdeki karların erimesi ile yüzde 17,25'e seviyesine yükseldi.

Eriyen karla birlikte dolmaya başlayan barajlar böyle görüntülendi

ANKARA - Aralık ve Şubat aylarında yüzde 8 seviyelerinde olan Ankara barajlarının doluluk oranı yüksek kesimlerdeki karların erimesi ile yüzde 17,25'e seviyesine yükseldi.

Ocak ayının ortasından şubat ayının sonuna kadar yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, barajlara etki etmemişti. Yüksek kesimlerde ve dağlarda biriken karların hava sıcaklığının artmasının ardından erimesi ile barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Baraj Doluluk Oranlarına göre, 13 Şubat'taki yüzde 8,90'lık aktif doluluk oranı (kullanılabilir su) 273 milyon 325 bin metreküp ile yüzde 17,25'e yükseldi. Ankara'nın 1 milyar 584 milyon metreküplük toplam baraj hacmindeki 273 milyon 325 bin metreküplük yüzde 17,25'lik doluluk oranı, İstanbul'un 868 milyon 68 bin metreküplük toplam baraj hacmi içinde yüzde 31,48'lik bir orana denk geliyor.

Ankara'da bulunan Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi.

Eriyen karla birlikte dolmaya başlayan barajlar böyle görüntülendi
Eriyen karla birlikte dolmaya başlayan barajlar böyle görüntülendi
Eriyen karla birlikte dolmaya başlayan barajlar böyle görüntülendi

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Aralık, Ankara, Baraj, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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