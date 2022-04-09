Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti - Son Dakika
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Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti

09.04.2022 18:09

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesi, eriyen karla derelerin taşması nedeniyle yükseldi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesi, eriyen karla derelerin taşması nedeniyle yükseldi.

Havaların ısınmasıyla yüksek kesimlerde eriyen kar, Abant Gölü'nü besleyen derelerde taşkına neden oldu.

Taşkın sonucu Abant Gölü'nün su seviyesinin yükselmesiyle göl kenarındaki piknik masaları su altında kalırken, bazılarının da yıkıldığı görüldü.

Su seviyesinin yola kadar geldiği Abant Gölü'nde, tatilciler göl kenarına yaklaşamıyor.

Abant Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi dronla görüntülendi.

Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti
Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti
Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti
Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti - Son Dakika
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