Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
30.04.2021 13:27
Son dakika haberlerine göre Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi Erzurum'da Aras nehri karların erimeye başlamasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.
Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
ERZURUM - Erzurum'da Aras nehri karların erimeye başlamasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.
Erzurum ve çevresinde devam eden yağışlar ve karların erimesi Horasan'ın içinden geçen Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti.
Suyun yükselmesi sonucu nehre civar bazı köylerdeki araziler su altında kalırken, Nisan ayı ile birlikte yağışlarında devam ettiğine dikkat çeken Horasanlılar şehir merkezinden geçmekte olan Aras Nehrinin su seviyesinin yükseldiğini ifade ettiler.
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