Eriyen karlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu - Son Dakika
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Eriyen karlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

10.04.2022 09:54
Eriyen karlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Van'da karların erimeye başlamasıyla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, bugünlerde daha coşkulu akmaya başladı.

Van'da karların erimeye başlamasıyla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, bugünlerde daha coşkulu akmaya başladı.

Kentin önemli doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerini ağırlıyor.

Havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle daha coşkulu akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin yanı sıra turistlerden de ilgi görüyor.

Eriyen karlar ve yağışların ardından daha coşkulu akan ve rengi değişen şelaleye gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları güzel manzaraya karşı fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Ziyaretçilerden Ceylan Serbest, Muradiye Şelalesi'nin Van'ın gezilecek en güzel yerlerinden biri olduğunu, herkesin burayı görmesi gerektiğini belirtti.

Ara tatil dolayısıyla Hakkari'den gelen kente gelen Seda Yüksekkaya ise "Muradiye şelalesine geldik. Van'da görülmesi gereken yerlerden biri. Çok beğendik. Çok güzel bir doğası var." dedi.

Şelalenin bugünlerde daha coşkulu aktığını ifade eden Zeki Polat da "Çok güzel bir görüntüsü var. Hava şartları kötüde olsa yoğun ziyaretçi geliyor. İnanılmaz bir görüntü var şu an. Herkesin bu güzelliği görmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Muradiye Şelalesi, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eriyen karlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu - Son Dakika


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