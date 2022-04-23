Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu - Son Dakika
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Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu

23.04.2022 11:07

Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu Artvin'de eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna Şelalesi yeniden gürül gürül akmaya başladı.

Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu

ARTVİN - Artvin'de eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna Şelalesi yeniden gürül gürül akmaya başladı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi'ndeki Mençuna Şelalesi ilkbaharla birlikte en coşkun dönemini yaşıyor. Araçlarla şelalenin aşağı kısmındaki tesisleşmenin bulunduğu alana kadar ulaşabilen ziyaretçiler, 20 dakika yürüyerek etrafı yoğun bitki örtüsüyle kendisine hayran bırakan, görselliği ile kartpostalları aratmayan Mençuna Şelalesi ile karşılaşıyor.

Toplam üç basamaktan oluşan şelale, Arılı Dağları'ndan başlayan küçük derelerin birleşmesiyle oluşuyor ve yaklaşık 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülüyor. Şelale, vadi tabanında küçük bir göl oluşturuyor.

Mençuna şelalesinin ilkbahardaki coşkun akan hali havadan görüntülenirken, Mençuna şelalesi gürültülü su sesi ve muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu
Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu
Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu
Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu

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Mençuna Şelalesi, Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu - Son Dakika


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