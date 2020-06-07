Eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçiyi vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçiyi vatandaşlar kurtardı

Eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçiyi vatandaşlar kurtardı Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalındaki yolda güneşin etkisiyle eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçiyi vatandaşlar kurtardı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalındaki yolda güneşin etkisiyle eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alanya'nın Gevne Yaylası'ndaki Sarıveliler Yolu'ndan sabah saatlerinde geçen sürücüler güneşin etkisiyle eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçi olduğunu fark etti. Bunun üzerine ziftten ayrılmaya çalışırken bitkin düşerek keçiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar bıçak yardımıyla zift tabakasını keserek yavru keçiyi kurtardı. Sürülerini otlatan bir çoban ait olduğu belirlenen keçi sahibine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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