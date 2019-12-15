ERKADIN, hayata şekil veren kadınlar ile Kütahya'da buluştu - Son Dakika

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve ZAFERSİFED desteğiyle düzenlenen Hayata Şekil Veren Kadınlar Konferansı Kütahya'da gerçekleştirildi.



Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED) desteğiyle, LAV sponsorluğunda düzenlenen Hayata Şekil Veren Kadınlar Konferansı, katılımcılara topluma rol model olan, başarılı kadınları ilham veren hikayelerini dinleme fırsatı sundu.



Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun alt yapısını oluşturan federasyonlar arasında İş Adamı Mehmet Nuri Alim'in başkanı olduğu Erzurum İPEKYOLUSİFED de temsil edildi.



İPEKYOLUSİFED in kurucu derneklerinden olan Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı Kütahya da yapılan konferansa katıldı.



Çomaklı, "Bu kadar başarılı kadını bir arada görmek, başarı hikayelerini dinlemek gurur verici bir durum. Bu kadar başarılı kadın Anadolu Kadınına bir şeyler yapmak için harekete geçmeyi düşünüyorlar mı, Türkiye cumhuriyetinin hem anahtarı hem kilidi konumunda olan Erzurum'a sizleri davet ediyorum, gelin oralarda yapabileceğiniz bir şeyler varsa yapın, buradan konuşmakla bazı işler yürümüyor "dedi.



Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ZAFERSİFED Başkanı Aygül Gezer ve diğer kadınlar seve seve Erzurum'a geleceklerini beyan ettiler.



Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Hayata Şekil Veren Kadınlar Konferansı, Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve Allianz Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran SYMES yeni nesil kalkınmada kadının rolü ve yol haritalarının konuşulduğu oturumun ardından "Geleceğe Şekil Veren Kadınlar" ve "Bilişime Hayat Veren Kadınlar" olmak üzere iki panel ile devam etti.



Gazeteci Özlem Gürses moderatörlüğünde gerçekleştirilen Geleceğe Şekil Veren Kadınlar Paneli 'ne Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, BRN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Mediterien Deep Kurucusu Ece Demirpençe konuşmacı olarak katıldı.



Bilişime Hayat Veren Kadınlar Panelinde ise erkek egemen bir sektörde kendini ispatlamış özel isimlerden SAP Türkiye Pazarlama Direktörü Özlem Kestioğlu, Siemens Türkiye, Endüstri 4.0 Dijitalizasyon ve Pazarlama Müdürü Derya İren ve LOGO Yazılım Satış Müdürü Özlem Ersöz yer aldı. - ERZURUM