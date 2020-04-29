Erkam Reşmen: "İlk kez bir şampiyonluk yaşayacağım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erkam Reşmen: 'İlk kez bir şampiyonluk yaşayacağım' - Son Dakika Spor

Erkam Reşmen: "İlk kez bir şampiyonluk yaşayacağım"

6 saat önce

Samsunspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Erkam Reşmen, ilk şampiyonluğunu Samsunspor ile yaşamaya çok yakın olduğunu söyledi.

Erkam Reşmen:

Samsunspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Erkam Reşmen, ilk şampiyonluğunu Samsunspor ile yaşamaya çok yakın olduğunu söyledi.


Korona virüs nedeniyle çalışmalarını evde veya tesislerde tek başına sürdürdüğünü belirten savunma oyuncusu Erkam Reşmen, "Evde veya tesislerde idman yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımızın verdiği programlar doğrultusunda çalışıyoruz. Evden dışarı çıkmaya da korkuyoruz. Hastalık bize bulaşmadı. Evde kaldığım sürece kızımla oynamaya çalışıyorum. Vaktimin büyük bölümünü ona ayırıyorum. İnşallah en kısa sürede normal hayatımıza döneriz" dedi.


İlk şampiyonluğunu yaşamaya çok yakın olduğunu ifade eden Erkam Reşmen, "4 Mayıs'ta inşallah Nuri Asan Tesisleri'nde idmanlarımıza başlıyoruz. Tahminen haziran ayının ortasında da ligler başlar diye düşünüyorum. Kalan 6 maçımızı da çıkıp kazanmak istiyoruz. Zaten takım arkadaşlarım da liglerin bir an önce başlamasını istiyor. Birbirimizi çok özledik. Kalan maçlarımızı da kazanıp bir an önce o kupayı kaldırmak istiyoruz. İlk defa şampiyonluk yaşamaya çok yakınım. Bir kez Play-Off finalinde kaybetmiştim. Geçen sene de çok istedik ama şampiyon olamadık. Bu sefer buna izin vermeyeceğiz. 10 puan farkla lider durumdayız ve bunu asla bırakmayacağız. Çünkü ben de ilk kez bir şampiyonluk yaşayacağım" diye konuştu.


25 Nisan hayallerini sadece ertelediklerini belirten Erkam Reşmen, "Bizim bir hayalimiz vardı. 25 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlarımızla birlikte şampiyonluğumuzu coşkuyla kutlayacaktık. Bu hayalimizi iptal etmedik sadece erteledik. Tedbirler kapsamında belki kalan 6 maçımızı seyircisiz oynayabiliriz ama maçlarda taraftarlarımızın yanımızda olduğunu hissedeceğiz. Bunun bilinciyle sahaya çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tabi ki büyük taraftarlarımızın eksikliğini hissedeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 04:02 Kaynak: İHA

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