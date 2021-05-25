ERKAM YILDIRIM'DAN SEDAT PEKER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

ERKAM YILDIRIM'DAN SEDAT PEKER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

25.05.2021 16:39
ERKAM YILDIRIM'DAN SEDAT PEKER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Erkam Yıldırım, avukatı aracılığıyla  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini sundu. Dilekçede,  Sedat Peker'in YouTube adlı sosyal paylaşım sitesinden 23 Mayıs'ta bir video yayınlayarak, Erkam Yıldırım hakkında birden çok iftira, itham ve isnatlarda bulunduğu belirtilerek, "Bunun Erkam Yıldırım'ı karalamaya yönelik, toplumun gözünde ön yargılı ve yanlış bir algı oluşturma gayreti taşıyan, açıkça hakaret ve iftira içeren bir paylaşım olduğu izahtan varestedir. Bu paylaşım müvekkilimizin şahsiyetinde derin yaralar oluşturmuş ve kişilik haklarını da haksız bir şekilde ihlal etmiştir. Müvekkilim, deniz ticareti alanında saygın bir iş adamıdır. Bahsi geçen videoda müvekkilim Erkam Yıldırım'ın doğrudan şahsının hedef alındığı ve kişilik hakkının ihlal edildiği aşikardır" ifadeleri yer aldı. Dilekçede, "Adı organize suç örgütü liderliğiyle anılan ve her ne sebeple olursa olsun kaçak durumunda olan şüphelinin, kendince birtakım iddia ve isnatlarda bulunması, şüphelinin videoda bahsettiği türden kirli bir uyuşturucu ticaret ağının, müvekkilimle birlikte anılması asla kabul edilebilir değildir. Zira müvekkilimin Venezuela'ya neden gittiği hususu basına açıklanmıştır"  denildi.Erkam Yıldırım'ın Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'yı tanımadığı ifade edilirken "Şüpheli Sedat Peker, belirli bir plan ve program dahilinde müvekkille ilgisiz kişi ve konuları ilişkilendirmek, yanlış tarih ve bilgiler vermek ve olayları gerçek bağlamından koparıp manipüle etmek suretiyle yapmış olduğu açıklamalar ve kasıtlı yorumların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün olmadığı gibi yapılan paylaşımda korunması gereken herhangi bir hukuki yarar bulunmadığı da savcılık makamının malumudur. Yine, şüpheli Sedat Peker iddia ve iftiralarını asla kabul etmemekle birlikte, müvekkilim hakkında yeni bir uyuşturucu ticareti güzergahı kurmak için

Venezuela'ya gittiğini iddia ederken, videonun devamında ise 'Kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil, başka gemiler koordinasyon ediyor' ifadeleriyle birbiriyle çelişkili birtakım ifadelere yer vermesi, paylaşımında bir tutarlılık olmadığını da göstermektedir. Paylaşılan videoda suç uydurma suçu da gerçekleşmiş olup, şüphelinin bu kasıtla hareket ettiği de açıkça ortadadır" ifadelerinde bunuldu. Dilekçede, Peker hakkında "hakaret", "iftira" ve "suç uydurma" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması istendi.


Binali Yıldırım, Sedat Peker, AK Parti, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERKAM YILDIRIM'DAN SEDAT PEKER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika


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