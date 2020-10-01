MHP'de Akçay ve Bülbül grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek - Son Dakika

MHP'de Akçay ve Bülbül grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nde (MHP) Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek.
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nde (MHP) Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek.
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'nda görev alacak Meclis Grup yönetimi belirlendi. Buna göre; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek. Ayrıca, Grup Yönetimi Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri de aynı şekilde bu dönem devam edecek.
ANKARA, -
Son Dakika Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Galatasaray gole çok yaklaştı! Yıldız isim, yakın mesafeden topu dışarı attı Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü