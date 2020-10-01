MHP'de Akçay ve Bülbül grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek - Son Dakika

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nde (MHP) Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'nda görev alacak Meclis Grup yönetimi belirlendi. Buna göre; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek. Ayrıca, Grup Yönetimi Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri de aynı şekilde bu dönem devam edecek.

ANKARA, -