Erkan Atlı'dan girişimcilik örneği

Bir dönem başarılı muhabirler arasında yer alan Erkan Atlı, gazetecilik serüveninin ardından girdiği farklı sektörlerde'de başarısını sürdürüyor. Yıllardır Kanyon, Emmar, Akasya Acıbadem ve Akmerkez gibi Türkiye'nin önemli AVM'lerinin fotoğraf direktörlüğünü yapan Atlı, kısa süre önce Kanyon AVM'nin içinde yer alan Hermony Flowers, 10 yıla yakın hizmet deneyimi ile müşterilerini profesyonel çiçekçilikle tanıştırıyor. Müşterilerine Kanyon AVM'de hizmet veren Hermony Flowers'ın bütün ürünleri özel tasarım ekibi ve çiçek uzmanlar tarafından geliştiriliyor.& ;



