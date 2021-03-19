Erkan Atlı'dan girişimcilik örneği
19.03.2021 10:56
Eski muhabiri Erkan Atlı, Kanyon AVM'nin içinde yer alan Hermony Flowers çiçekçilikle hizmet veriyor
Bir dönem başarılı muhabirler arasında yer alan Erkan Atlı, gazetecilik serüveninin ardından girdiği farklı sektörlerde'de başarısını sürdürüyor. Yıllardır Kanyon, Emmar, Akasya Acıbadem ve Akmerkez gibi Türkiye'nin önemli AVM'lerinin fotoğraf direktörlüğünü yapan Atlı, kısa süre önce Kanyon AVM'nin içinde yer alan Hermony Flowers, 10 yıla yakın hizmet deneyimi ile müşterilerini profesyonel çiçekçilikle tanıştırıyor. Müşterilerine Kanyon AVM'de hizmet veren Hermony Flowers'ın bütün ürünleri özel tasarım ekibi ve çiçek uzmanlar tarafından geliştiriliyor.& ;
Son Dakika Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı