TİP Genel Başkanı Erkan Baş rest çekti: Can Atalay tahliye edilmezse, biz o Meclis'e gitmeyiz

Gezi Davasından tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ""1 Ekim'e kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararını vermesini bekliyoruz. 1 Ekim'de Meclis yeniden açıldığında eğer Can (Atalay) tahliye edilmemiş olursa biz o Meclis'e gitmeyiz. Biz o gün Hatay halkının yanına gideriz.' Yürüyelim Ankara'ya' derlerse başlarız Ankara'ya kadar yürümeye" ifadelerini kullandı.

TİP GENEL BAŞKANI BAŞ, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Taksim'deki bir otelde bugün gazetecilerle kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. Baş'a TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ile Halkla İlişkiler ve Basından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi İzel Sezer de eşlik etti. Burada konuşan Baş, partisinin ilçe kongrelerini sürdürdüklerini ve bu ay sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi. Ekim ayında il kongrelerini, kasımda da büyük kongreyi tamamlamayı düşündüklerini belirten Baş, Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili konuştu.

"SEÇİLMİŞ BİR MİLLETVEKİLİ HUKUKSUZ ŞEKİLDE CEZAEVİNDE"

Can Atalay'ın tahliye edilmemesi halinde Meclis'e gitmeyeceklerini belirten Baş, gerekirse yürüyüş başlatacaklarını kaydetti. Erkan Baş, şunları söyledi: "Can Atalay yoldaşımızın durumu; bunu ısrarla, inatla söylemeye devam edeceğiz. Sonuçta seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız tümüyle hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Buna ilişkin bugüne kadar çeşitli girişimler oldu. Yani Hatay'da çok sayıda eylem oldu, Türkiye'nin dört bir yanında eylemler yapıldı, yurt dışında eylemler gerçekleştiriliyor. Birincisi seçildi, mazbatasını aldı, Meclis'te kaydı yapıldı, Meclis Başkanlığı'na aday oldu; bunların hepsi önemli adımlardı fakat İnsan Hakları Komisyonu üyeliğine seçilmesinin özellikle altını çiziyorum. Yani Meclis'te tek bir karşı oy olmadan Can Atalay, İnsan Hakları Komisyonu üyesi seçildi.

"SORU ÖNERGELERİ İŞLEME ALINMIYOR"

Dolayısıyla burada zaten bir Meclis iradesinin biz tecelli ettiğini düşünüyoruz. Meclis de bu konuda bir tutum esas olarak geliştirmiştir. Belki bunu yüksek sesle söylemedi ama tek bir karşı oy yok. Can'ın danışmanları atanmış durumda. Şu anda ne yapacaklarını bilemedikleri için öyle yaptıklarını düşünüyorum. Sadece Can'ın soru önergeleri işleme alınmıyor, askıda duruyor. Reddedilmiyor, işleme de alınmıyor. Onun dışında danışman arkadaşlarımızın üçü de görevlerine başladılar. Tek eksik, Can'ın tahliye edilmesi.

"HATAY'DA CAN ATALAY GEZİCİ OFİSİ OLUŞTURULACAK"

İki şey paylaşayım. Bir tanesi sonuçta Hatay halkının durumunu aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Çok zor günlerden geçiyorlar. Üstelik deprem geride kaldıkça zorluklar azalmıyor, artıyor. Genel olarak unutuluyor. Oradaki insanlar kendi zorluklarıyla baş başa kalıyorlar. Bir kere Türkiye İşçi Partisi adına Hatay halkına bir borcumuz var. Can Atalay'ı cezaevinden çıkartmamız ve Can'ın oradaki görevlerine, sorumluluklarına odaklanması gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar -mümkün olduğunca kısa sürmesini düşünüyoruz- içimizde bir iş bölümü yaptık. Önümüzdeki günlerde Hatay'da bir 'Can Atalay gezici ofisi' oluşturulacak. Her gün bir ilçeye gidecek bu gezici ofis. Danışman arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız, partimizin il yöneticileri, gerektiğinde diğer milletvekilleri, bizler orada olacağız. Sanki Can dışarıdaymış ve görevini yapıyormuş gibi onun eksikliğini hissettirmek için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Böyle bir gezici danışma ofisi Can'ın, harekete geçecek.

"CAN ATALAY TAHLİYE EDİLMEZSE MECLİS AÇILDIĞINDA MECLİS'E GİTMEYİZ"

Burada fiilen sorunları çözerken şunun unutulmasına izin veremeyiz. Bu, bir kere Türkiye'deki genel adalet tartışmasının bir başlığı. İktidar, yargıyı sopaya çevirmiş durumda, istediği gibi kullanıyor. Can Atalay tartışması, bu adalet tartışmasının bir parçasıdır. Can Atalay tartışması bizim açımızdan Gezi davasının bir parçasıdır. Gezi davasındaki hukuksuzluklara karşı bir mücadeledir aynı zamanda Can'ın özgürlüğü için verdiğimiz mücadele. Bizim bunu kabul etmemiz, sineye çekmemiz, dur bakalım bekleyelim dememiz asla ve asla mümkün değil. 1 Ekim'e kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararını vermesini bekliyoruz. 1 Ekim'de Meclis yeniden açıldığında eğer Can tahliye edilmemiş olursa biz o Meclis'e gitmeyiz.

"ANKARA'YA YÜRÜYELİM DERLERSE BAŞLARIZ"

Biz o gün Hatay halkının yanına gideriz. Deriz ki Meclis'in yeni yasama dönemi başlıyor, sizin milletvekiliniz cezaevinde haksız hukuksuz bir biçimde esir tutuluyor. Orada Hatay halkı bize ne görev verirse biz onu yaparız. 'Burada oturun' derlerse onlarla birlikte orada otururuz. 'Yürüyelim Ankara'ya' derlerse başlarız Ankara'ya kadar yürümeye. Can'ı çıkartana kadar da asla sesimizi kesmeyiz. Bu konunun unutulmasına, üzerinin kapatılmasına, alışılmasına izin vermeyiz.

"1 EKİM'DE HATAY'DA OLACAĞIZ"

Ben Hatay halkının öfkesinin her geçen gün arttığını kendi gözlemlerimle de görüyorum. İnsanların hayatları mahvolmuş durumda. Her gün bir haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğruyorlar. Bunun karşısında mücadele etsin diye görevlendirdikleri milletvekili de aynı biçimde esir tutuluyor. Artık daha ne bekleyeceğiz Hatay halkından? Hatay halkı yapması gereken her şeyi yaptı. Onlarla birlikte 1 Ekim itibarıyla üzerimize düşen neyse hep beraber yapmaya hazırız. 1 Ekim'de Hatay'da olacağız. Umuyorum Can tahliye olur ve onunla beraber Hatay'da oluruz. Olmadı mı bu mücadele oradan yükselerek devam edecek."

TİP, DEFNE VE SAMANDAĞ'DA ADAY ÇIKARABİLİR"

Baş, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin değerlendirme yapan Baş, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki oy potansiyellerine dikkat çekti. Bu iki ilçede aday çıkartacaklarına işaret eden Baş, kazanmaya da çok yakın olduklarını vurguladı.