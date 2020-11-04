"Erkan Bebek" ve ailesinin kalbi İzmir'deki depremzedeler için atıyor - Son Dakika

"Erkan Bebek" ve ailesinin kalbi İzmir'deki depremzedeler için atıyor

04.11.2020 12:59

Marmara Depremi'nin ardından İzmit'i ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla dünyanın "Erkan Bebek" olarak tanıdığı Erkan Işık ile ailesinin kalbi, İzmir'deki depremzedeler için atıyor.

Marmara Depremi'nin ardından İzmit'i ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla dünyanın "Erkan Bebek" olarak tanıdığı Erkan Işık ile ailesinin kalbi, İzmir'deki depremzedeler için atıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 6 aylıkken Clinton'ın burnunu sıkmasıyla depremin simge isimlerinden biri haline gelen, Hacı ve Şennur Işık çiftinin 4 çocuğundan 22 yaşındaki Erkan Işık ile ailesi, İzmir'de meydana gelen depremi duyduğunda hüzünlendi.

Işık ailesi, İzmir'de 3 yaşındaki Elif ve Ayda'nın depremden günler sonra enkaz altından çıkarılmasıyla sevinç yaşadı.

"Kalbimiz ve dualarımız İzmir'deki depremzedelerle"

Erkan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ay önce vatani görevini yapmak için Edirne'ye gittiğini, İzmir'deki depremle ilgili gelişmeleri fırsat buldukça akşamları televizyondan takip ettiğini söyledi.

Marmara Depremi'nde 6 aylık olduğunu aktaran Işık, "İzmir'de çocukların enkaz altından saatler sonra çıkarılmasını büyük bir sevinçle takip ediyorum." dedi.

Işık, 6 sene önce AKUT'a üye olduğunu belirterek, "Arama kurtarma ekipleri İzmir'de ellerinden geleni yapıyor. Askerde olduğum için akşamları gelişmeleri imkan oldukça televizyondan takip ediyorum. Askerde olmasam seve seve kurtarma çalışmalarına giderdim. AKUT'ta bunun eğitimini aldım. Gönlümüz, kalbimiz ve dualarımız, her şeyimiz İzmir'deki depremzedelerle." ifadelerini kulandı.

"Yaşadığımız acıları unutmak mümkün değil"

Anne Şennur Işık da Marmara Depremi'ne Erkan'ın ameliyat olduğu gün hastanede yakalandıklarını anlattı.

Depremde evlerinin hasar gördüğünü ve çadır kente yerleştiklerini, o günlerde ABD Başkanı Clinton'ın çadırı ziyaret ettiğini, kucağına alarak sevdiği Erkan'ın burnunu sıkmasıyla oğlunun tüm dünyada tanındığını ifade etti.

Depremde yaşadıkları acıları unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Işık, "İzmir'de meydana gelen deprem bizi çok üzdü. Televizyondan görüntüleri izlerken, çocuklar, bebekler enkaz altından çıkarılırken, oğlumuz Erkan aklımıza geldi. Çok duygulandım. O anları yaşadık izlerken. 1999 depreminde hastanedeydik. Erkan ameliyat olmuştu 6 aylıkken. Hastaneden son anda çıktık. Kurtuluşumuz bir mucize olmuştu. İzmir'deki kurtarma çalışmalarını izlerken o anlar aklıma geldi. Çok üzülüyorum. Buradan bütün İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Işık, İzmir'de 3 yaşındaki Elif ve Ayda'nın depremden günler sonra enkazdan kurtulmasına çok sevindiğini dile getirerek, "O sırada Erkan aklıma geldi çünkü Erkan'ı da bebekken kurtardım. Aynı anları ben de yaşadım. Erkan askerde şu an. En son dün akşam telefonla görüştük. Pek televizyon izleme imkanı yok. Kendisine İzmir'de deprem olduğunu söyleyince çok üzüldü." açıklamasını yaptı.

"Erkan askerde olmasaydı eminim oraya giderdi"

Baba Hacı Işık ise İzmir'de deprem olduğunda, 17 Ağustos 1999 depreminin akıllarına geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"O enkazları, yıkıntıları gördüğümüzde burada bizim yaşadıklarımız gözümüzün önüne geldi. En son çıkan kız çocuğunu gördüğümde çok duygulandım. Erkan da o zaman bebekti. Biz de çok zor anlar yaşamıştık. O gün ameliyat olmuştu Erkan, hastanedeydi. Depremi yaşadı ameliyattan çıktığı gün. Bina çökmedi ama yıkıntıların, molozların arasından çıktılar annesiyle beraber."

Oğlunun AKUT üyesi olduğunu hatırlatan Işık, "Erkan askerde olmasaydı eminim oraya giderdi. Telefonla görüştük Erkan'la. Kendisi de depremi duyunca çok duygulandı, üzüldü. İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kocaeli'de depremi yaşadığımız için İzmir halkının acılarını daha iyi anlayabiliyoruz. Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadık." ifadelerini kullandı.

Erkan Bebek ve ailesinin kalbi İzmir'deki depremzedeler için atıyor
Erkan Bebek ve ailesinin kalbi İzmir'deki depremzedeler için atıyor
Erkan Bebek ve ailesinin kalbi İzmir'deki depremzedeler için atıyor
Erkan Bebek ve ailesinin kalbi İzmir'deki depremzedeler için atıyor

Marmara Depremi, Erkan Işık, Bebek, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Erkan Bebek' ve ailesinin kalbi İzmir'deki depremzedeler için atıyor - Son Dakika


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