Okuma provasını geçtiğimiz gün gerçekleştiren oyuncu, dizide Ercüment Çözer'in arkadaşı Yavuz'u canlandıracak.
Okuma provasını geçtiğimiz gün gerçekleştiren oyuncu, dizide Ercüment Çözer'in arkadaşı Yavuz'u canlandıracak. "Behzat Ç."nin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı diziyi Ali Taner Baltacı yönetecek.
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20.06.2020 21:59:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkan Can, Ercüment Çözer dizisinde! - Son Dakika