Son Dakika Haberleri: Erkan Can'ın Ağabeyi Hayatını Kaybetti

Erkan Can'ın Ağabeyi Hayatını Kaybetti

45 dakika önce

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın Bursa'da yaşayan ağabeyi Ömer Can, evinde ölü bulundu.

Erkan Can'ın Ağabeyi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın Bursa'da yaşayan ağabeyi  Ömer Can, evinde ölü bulundu. 

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Bahçelievler mahallesindeki evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Ömer Can'ın, yalnız yaşadığı öğrenildi. Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:25 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu 92 Yaşındaki Usta Oyuncu Eşref Kolçak Hastaneye Kaldırıldı

Son Dakika! Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 16:10:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkan Can'ın Ağabeyi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]