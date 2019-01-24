Erkan Can'ın Ağabeyi Hayatını Kaybetti
45 dakika önce
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın Bursa'da yaşayan ağabeyi Ömer Can, evinde ölü bulundu.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın Bursa'da yaşayan ağabeyi Ömer Can, evinde ölü bulundu.
Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Bahçelievler mahallesindeki evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Ömer Can'ın, yalnız yaşadığı öğrenildi. Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:25 Kaynak: DHA
Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu
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