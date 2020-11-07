Erkan Çoker: "Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz" - Son Dakika

Erkan Çoker: "Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz"

07.11.2020 16:16
Erkan Çoker:

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk" dedi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çoker, karşılaşmaya çok iyi başladıklarının altını çizerek, "İlk 10 dakikada iki tane net pozisyonumuz vardı atamadık. 8'de üçüncü pozisyonumuzda golü bulduk. İlk yarı oynadığımız futbolla maçı bitirebilirdik. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. 2-0 iken 3'ü istedik. Yan toptan yediğimiz golle 2-1 oldu. Uzatmada da 1 gol yiyerek 2-2 bitirdik. Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Son bölümde yorulan oyuncularımız oldu ve oyunu önde tutamadık. Yediğimiz gollerle 2-2 bitirdik. Oyuncular iyi mücadele etti. Milli takım arasına kazanıp girmek istiyorduk" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkan Çoker: 'Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika Spor


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