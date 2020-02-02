Erkan Çoker, "Puansız dönmeyeceğimizden emindik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erkan Çoker, 'Puansız dönmeyeceğimizden emindik' - Son Dakika Spor

Erkan Çoker, "Puansız dönmeyeceğimizden emindik"

7 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Erkan Çoker, "Biz buraya gelirken 3 puanı hedeflemiştik ama puansız dönmeyeceğimizden de emindik" dedi.

Erkan Çoker,

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Erkan Çoker, "Biz buraya gelirken 3 puanı hedeflemiştik ama puansız dönmeyeceğimizden de emindik" dedi.


Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda MKE Ankagücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker, yeni oyuncuların katılmasıyla Kasımpaşa'nın layık olduğu yere geleceğini aktardı. İlk yarı hakimiyetin kendilerinde olduğunu ifade eden Çoker, "Maçın başında golü çok çabuk bulduk. İlk devre hakimiyet bizdeydi, ikinci golü de bulduk ama 'VAR' dan geri döndü. Eğer ilk devreyi 2-0 bitirseydik, planladığımız gibi maçtan 3 puan alabilirdik" diye konuştu.


Her iki takımında içerisinde yeni oyuncuların ağırlıkta olduğunu kaydeden Çoker, "Karşı takımın da yeni transferleri var, onlar da transfer yasağını kaldırıp yeni oyuncular aldı. Biz buraya gelirken 3 puanı hedeflemiştik ama puansız dönmeyeceğimizden de emindik. Sahada 7 tane futbolcumuz 10 gün içinde takıma katıldı ve çok iyi mücadele ettiler" şeklinde konuştu.


Maçı değerlendiren Çoker, şunları kaydetti:


"Takım savunmasını üst düzeyde yaptık, pozisyon fazla vermedik ama rakibinde nasıl oynayacağını analiz ettiğimiz için ona göre tedbirlerimizi aldık. Zaman zaman eksiklikler yaptık ama yüzde yüz pozisyon vermedik. Yalnızca maçın ikinci devresinin 5 dakikasında bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Top bizdeyken bireysel hatadan dolayı rakibin kazandığı bir penaltıyla maç 1-1 bitti. Puanla döndüğümüz için sevinçliyiz." - ANKARA

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sörloth'un başarısının sırrı Lena Selnes!
Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1 Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:19:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkan Çoker, "Puansız dönmeyeceğimizden emindik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]