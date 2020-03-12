Erkan Güral: "TÜGİK, Türkiye'nin mozaiğidir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erkan Güral: 'TÜGİK, Türkiye'nin mozaiğidir' - Son Dakika Ekonomi

Erkan Güral: "TÜGİK, Türkiye'nin mozaiğidir"

6 saat önce

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, eğitim, dış politika ve ekonominin gündemin ana başlıklarını oluşturduğunu söyledi.

Erkan Güral:

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, eğitim, dış politika ve ekonominin gündemin ana başlıklarını oluşturduğunu söyledi.


TÜGİK İş Zirvesi 2020'nin açılış töreninde konuşan Kütahyalı iş adamı ve TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, "Yaşamımızın üç tane temel parçası vardır. Bir tanesi eğitim. Eğitim ailede başlar okulda devam eder. İkincisi iş insanları olmamız hasebiyle ekonomi ve hepimizin ilgi duyduğu dış siyaset. Bugün bu konuları birlikte değerlendirme fırsatı bulacağız. Eğitim denince özellikle 3-7 yaş arası aileden almış olduğumuz eğitim ile kurumlara, okullara geliniyor. Orda öğretmenlerimizin verdiği eğitimler ve katkılarla daha sonra onları yeni yaşama hazırlıyoruz. Şuna inanıyorum inşaatlar çok önemlidir ama eğitimdeki inşaat son derece önemlidir. Biz TÜGİK olarak bugüne kadar bir çok eğitim tabanlı çalışmalar yaptık.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle üzerimize düşen her ne görev olursa eğitime dair gönüllü olarak yanınızdayız. Bir diğer önemli konu ekonomi.. Biz 500 farklı meslek ve sektörden 9 bin üyesi olan bir konfederasyonuz. Bu açıdan TÜGİK bir Türkiye mozaiğidir demek istiyoruz. Üzerimize düşen her ne görev olursa her zaman hazırız. Sosyal sorumluluk ya da çalışma konuları olabilir her zaman gönüllü ve arzulu olduğumuzu da belirtmek isterim. Dış siyaset çok önemli, bugün merak ediyoruz sınırlarımızın ilerisinde neler oluyor? Birinci ağızdanbunları duyacağız.. TÜGİK uluslararası konularda da her türlü çalışmaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Erkan Güral, Türkiye, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
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