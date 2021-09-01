Köstendil'in eşi Cansu Tosun da, kalp emojisi koydu.

Köstendil'in dizi bittikten sonra imajını değiştirdiği de görüldü.

Köstendil, pandemiden önce bir kalecinin hayatını anlatan, '12 Numaralı Adam' oyunuyla da ilgi görmüştü.

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