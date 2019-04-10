Erkan Öz: Kripto Para Piyasaları Hareketlendi

Ekonomi Gazetecisi ve Kripto Paralar Uzmanı Erkan Öz, Bitcoin'de yaşanan son yükselişlerin, öncelikle ABD merkez bankası FED olmak üzere merkez bankalarından gelen güvercin mesajlara dayandığını söyledi.

Ekonomi Gazetecisi ve Kripto Paralar Uzmanı Erkan Öz, Bitcoin'de yaşanan son yükselişlerin, öncelikle ABD merkez bankası FED olmak üzere merkez bankalarından gelen güvercin mesajlara dayandığını söyledi.



Uzun bir süredir gerileme sürecinde olan kripto paraların 2019'un ilk aylarında tekrar yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladığına dikkat çeken Erkan Öz, "En çok bilinen kripto para Bitcoin, Ocak 2017'de 750 dolar seviyelerinden Aralık 2017'de 19 bin 600'lere kadar tırmanmıştı. Ancak bu tarihten sonra kripto paralar genel olarak bir gerilemeye girmiş ve Bitcoin Aralık 2018'de 3 bin 285 dolar civarına kadar düşmüştü. 'Piyasa daha da aşağıya gider mi?' endişeleri artarken, 2019'un ilk aylarında kripto paralarda tekrar bir yükseliş eğilimi başladı. Ocak ayının ilk günlerinde 4 bin doları aşıp ardından yeniden 3 bin dolar seviyesine gerileyerek şubat sonunda bir kez daha 4 bin doları aşan Bitcoin'in artış eğilimi kuvvetlendi" değerlendirmesinde bulundu.



FED'DEN GELEN AÇIKLAMALAR BORSALARI HAREKETLENDİRDİ



FED'in faiz artırmayacağını ve piyasadan çektiği dolar miktarını azaltacağını açıklamasının klasik borsalara hareket getirdiğinin altını çizen Erkan Öz, "Çin Merkez Bankası'nın ocak ayında ülke ekonomisine 457 milyar dolar kredi enjekte etmesi ve nisan ayı başında bu hareketin imalat sanayiine genişleme olarak yansıması global piyasaları umutlandırırken, kripto paralara da ciddi alım getirdi" diye konuştu.



Erkan Öz, şöyle devam etti:



"Nisan ayına 4 bin 100 dolar civarında giren Bitcoin, Çin ve ABD'den gelen olumlu imalat sanayi PMI verilerinin ardından 5 bin 300 dolarlara kadar hızla tırmandı. Bitcoin şu sıralar 5 bin 200 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kripto paralar sektörü Türkiye'de ve dünyada 2017 yılında yaşanan yükseliş dönemine göre 2019'da çok daha yaygın ve gelişmiş bir görüntü sergiliyor.



2017 yılında büyük küresel bankalar özellikle Bitcoine karşı bir tutum sergilerken gelinen noktada bugün Goldman Sachs ve JP Morgan kendi kripto paralarını çıkarma projeleri üzerinde çalışıyor. Bir çok ülke kripto paralar sektörüne yasal altyapı oluşturmak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu ülkeler arasında Japonya İsviçre, Malta, Fransa, Rusya ve İran yer alıyor. Beyaz Rusya gibi ülkelerde ise blok zincir ve kripto paralar alanında proje geliştirenlere uzun süreli vergi muafiyetleri tanınıyor.



Türkiye'deyse Eylül 2018'de açıklanan Yeni Ekonomi programında kripto para halka arzlarının (ICO'lar) yaygınlaştırılacağı ifade edilmişti. Dünya ile birlikte ülkemizde de yaygınlaşan ve oldukça fazla yatırımcısı bulunan sektörün potansiyelini gören girişimciler ise alıcı ve satıcıyı bir araya getiren yerel dijital-kripto para borsaları kurarak Türkiye'de sektörün tanınmasına, gelişmesine ve büyümesine katkıda bulundu. 2017'de Ülkemizde sadece dört kripto para borsasından bahsedebilirken bugün bu sayı 30'un üzerine çıktı."



"SEKTÖRDEKİ YATIRIMCI SAYISINI ARTIRACAKTIR"



Türkiye'nin ilk ve en büyük dijital para borsalarından Koineks'in CEO'su Faruk Fatih Özer ise kripto paralarda fiyatlar yükselirken bu hareketlerin hacim ile de desteklendiğinin altını çizdi. Özer, "En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel artış eğiliminin etkisiyle, işlem hacimleri de yükseldi. Bitcoin 16 milyar dolar ile Kasım 2018'den bu yana görülen en yüksek günlük işlem hacmine ulaştı. Piyasaların ilerleyen zamanda daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bu durum sektördeki yatırımcı sayısını da arttıracaktır" dedi.



Koineks CEO'su Özer ayrıca kullanıcıları, yatırım yaparken dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında uyardı. Özer güvenilir, bilinen ve varlık koruma konusunda üst düzey güvenlik önlemlerini kullanan borsaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Özer, sektörün gelişmesi ve regülasyonların sağlanması için dijital para borsalarına çok iş düştüğünü sözlerine ekledi. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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