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Erkan Özerman Edis'i fena bozdu - Son Dakika

Erkan Özerman Edis'i fena bozdu

10.08.2021 22:12
Erkan Özerman Edis'i fena bozdu, System.String[]

Edis katılmış olduğu Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri töreninde Erkan Özerman, ödül almak için sahneye çıktığı esnada Edis'in yerinden kalkarak gitmek istemesi pahalıya mal oldu. İşte detaylar...

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri önceki gece Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin'in sunumuyla bir tur gemisinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Törende Berna Narmanli Arpacı'ya ait tablo açık arttırmaya çıkarıldı. Bitexen tarafından 500 bin TL'ye satın alınan tablodan elde edilen gelir AHBAP Platformu'na bağışlanırken, ünlü organizatör Erkan Özerman'ın şarkıcı Edis'i tüm konukların içinde azarlaması geceye damga vurdu.

'Sahnede bir büyüğün varsa gidemezsin, gidersen rezil olursun'

Edis katılmış olduğu Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri töreninde Erkan Özerman, ödül almak için sahneye çıktığı esnada Edis'in yerinden kalkarak gitmek istemesi pahalıya mal oldu.

'Yaşam Boyu Onur Ödülü' almak için sahnede mikrofonu eline alan Özerman, "Çocuğum Edis gel buraya büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir, arkanı dönüp gidemezsin ama şimdi gidebilirsin" sözleri Edis ile tüm konukları şoka uğrattı. Edis bu sözleri kalabalığın içinde işitince törenin yapıldığı tekneyi terketmek zorunda kaldı.

Edis, moralinin bozulduğunu söyleyerek açıklama yapmadı. Erkan Özerman şunları söyledi, "Ben tanımıyorum genç bir şarkıcı. Burada herkes ödül aldı. Bu arada genç bir delikanlı çıktı ben tanımadım çünkü televizyonda gördüğüm şaşalı satış yok. Sanki ayıp olmasın diye bir yere giderken uğramış şekilde bir kıyafetle geldi. İçimden dedim ki bu Türkiye'nin en ünlüsüne rakip olarak gösterilen biri, büyük starların yanında adı geçiyordu. Televizyonda seyrettim şarkı söyleyişi dans edişi gerçekten istikbal vaadeden birisi. Ama burada gördüğümle o insanın hiç bir benzerliği yok" dedi.

Sözlerine devam eden Özerman, "Şarkıcı olmak başka star olmak başka... Star sahneye çıktımı haliyle hareketiyle giyimiyle halkı eline alan insandır. Bundan da pek bir şey beklememek lazım. Bir de bunun için Türkiye'nin en önemli pop şarkıcısı diyorlar. Benim adım anons ediyorlar 'Türkiye'nin Onur ödülünü alan, bu mesleği Türkiye'ye getiren adama ödül veriyoruz' diyorlar sen beni tanımamış olabilirsin hiç sucu yok tanımamış olabilir çünkü yaşı belli. Bu buna öğretilmemiş, bilseydi yapmazdı, sen kim olursan ol sahnede bir büyüğün varsa arkanı dönüp gidemezsin ha gitmek istersen de rezil olursun, saygısız olursun" açıklamasını yaptı.

Bekarlığa veda partisini bastı

Cesur kıyafetiyle geceye katılıp, tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, tören girişi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman yangınları sonrası yardım kampanyasına destek olmak için geceye katıldığını ifade eden Yener "Bu ödül töreninde bütün kazanç AHBAP derneğine gidecek. Yoksa asla gelmeyi düşünmüyordum. Çünkü moraller biliyorsunuz düşük ama yangınlar bitmek üzere onun çok mutluyum" dedi. Habercilerin "Geceye nasıl hazırladınız?" şeklindeki sorusuna ise şarkıcı "Geceye şöyle iki tane file çorapla hazırladım. Kadınlar adına özgürlük diliyorum" diye cevap verdi. Ödül töreninden erken ayrılan Yener, kendi şarkılarını söyleyerek bekarlığa veda partisi yapan gençlerin teknesine uğrayıp gelin adayını tebrik etti.

'Hastalığından dolayı düşünemedi'

Haluk Levent, "AHBAP Derneği adına yangınlarda sıkıntı çeken ihtiyaç sahiplerine dostlarımıza o para dağıtılacak mutlu olduk. bir tablo satıldı tam 500 bin TL'ye çok mutlu olduk" dedi. Levent, törende Erkan Özerman ile Edis'in arasında yaşanan gerginlikle ilgili soru üzerine "Evet talihsiz bir durum oldu. Edis buraya gelirkende 'abi ordasın sen de ama bir uyuşma hissediyorum çünkü aşı oldum bugün rahatsızlık hissediyorum' dedi. Olsun gelirsin biraz oturur gidersin dedim. O esnada sahnede konuşma varken farkına varmadı çocuk ben Edis'i iyi tanıdığım için öyle bir tatsızlık oldu. Hepimizin hataları vardır, Edis iyi niyetli bir çocuk hastalığından dolayı düşünemedi diye düşünüyorum " şekilde konuştu.

Erkan Özerman Edis'i fena bozdu
Erkan Özerman Edis'i fena bozdu
Erkan Özerman Edis'i fena bozdu
Erkan Özerman Edis'i fena bozdu
Erkan Özerman Edis'i fena bozdu
Erkan Özerman Edis'i fena bozdu
Erkan Özerman Edis'i fena bozdu

Erkan Özerman, Türkiye, Altın, Edis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erkan Özerman Edis'i fena bozdu - Son Dakika Magazin


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