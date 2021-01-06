Erkan Özerman: Hasan'ın yerine Kenan'ı 1. seçtim - Son Dakika

Erkan Özerman: Hasan'ın yerine Kenan'ı 1. seçtim

06.01.2021 07:55
Erkan Özerman: Hasan'ın yerine Kenan'ı 1. seçtim, System.String[]

Özerman, 33 yıllık kariyeri boyunca Türk dizi ve sinema sektörüne 147 yıldız isim kazandırdığını söyledi.

Özerman, 33 yıllık kariyeri boyunca Türk dizi ve sinema sektörüne 147 yıldız isim kazandırdığını söyledi. Ünlü organizatör, 1997 yılında Deniz Akkaya ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Best Model'da nasıl birinci olduklarını da anlattı: "Jüri bana neticeleri verdiğinde kel Hasan (Yalnızoğlu) ve Kenan (İmirzalıoğlu) 27 puan almıştı. 2 dakika içerisinde birini seçmeliydim. 'Kenan'ı Best Model yapayım, Hasan'ı da Mr. International'a gönderirim' dedim.

Yanlış bir şey olsa, vicdan azabı çekerdim. Deniz ise bir sene evvel Türkiye Güzellik Yarışması'na girmişti. Uğurkan Erez ise 'Bu kızdan ne köy olur ne kasaba' demişti. Kimsenin inanmadığı Deniz Akkaya, bana ise başarılı ve ihtiraslı geldi. Kenan ve Deniz, 1. seçildikten sonra yarışmaya binlerce müracaat oldu. Ne pahasına olursa olsun, hak etmeyene hiçbir zaman ödül vermem."

Kimseden vefa görmedim

Erkan Özerman, Ankara radyosunda çalıştığı dönemde Ajda Pekkan'a yardımcı olduğunu dile getirdi: "Ajda, Adana'da sahne aldığı zaman iftiraya uğradı; 'Şarkı söyleyemiyor' dediler. Hemen Ankara'daki radyoya getirdim. Arkasına opera orkestrasını koydum ve Ajda Pekkan çıktı. Bayramda bir telefon açsın ve çiçek göndersin vefasını isterdim. Bugüne kadar böyle bir şey kimseden görmedim."

Erkan Özerman: Hasan'ın yerine Kenan'ı 1. seçtim

Kenan İmirzalıoğlu, Erkan Özerman, Deniz Akkaya, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Erkan Özerman: Hasan'ın yerine Kenan'ı 1. seçtim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş yasaklandı MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 18 milyon lirayı aşan 50 aracı buldozerle ezdi
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu         
07:40
Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu         
04:52
Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz         
00:09
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılacağı iddialarına yanıt verdi Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılacağı iddialarına yanıt verdi         
22:56
MasterChef jüri üyelerinin sözleri MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi         
22:26
Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim         
22:12
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü aydınlanmaya başladı Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü aydınlanmaya başladı         
16:44
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 08:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkan Özerman: Hasan'ın yerine Kenan'ı 1. seçtim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei