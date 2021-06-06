Fazla ileri gitimişim, daha düzgün anlatabilirdim. Bu olmaz, bizim çocuklarımız var. Türk Hava Yolları
'nın tuvaletinde mastürbasyon yapmış bir adam bu. Hiçbir görevli bu olayın peşine düşmedi. Daha sonra karşımıza şarkıcı olarak çıktı. Elbette cinsel tercihine saygımız var.Bir yayıncı kuruluş ödül verdiği kişiye dikkat etmeliydi ama şunu belirtmem lazım, söyleyeceklerimi sert söylemişim. Haklıyken haksız duruma düşmüşüm. Bu Acun'un suçu. Kanala laf ediyorum ama kanal Acun'un kendi adıyla özdeşleştiği için laf ona gidiyor. Yayıncı kuruluş böyle birine nasıl
ödül verebilir? Bizim çocuklarımız ne olacak? Bir kez daha söylüyorum; Bu konuda söylediklerim doğrudur ve arkasındayım ancak ifadelerimde biraz fazla ileri gitmişim. Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim.