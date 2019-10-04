Erkan Petekkaya'dan Endemol'e alacak davası

Dava dilekçesinde, " Erkan Petekkaya, oyunculuk ücreti ve dizinin yurtdışı satışlarından payına düşen yüzde 5'lik gelirini alamaması üzerine davalı aleyhine 6 ayrı icra takibi başlatmıştır. Davalı şirket, bu takiplere haksız ve hukuka aykırı olarak itiraz etmiştir. İtirazın iptali ile takibin devamını istiyoruz. Ayrıca davalı şirketin yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz" denildi.



HER BÖLÜM İÇİN 125 BİN LİRA ALACAKTI



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne geçen hafta açılan davada 'Paramparça' dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan Erkan Petekkaya'nın, dizinin 83'üncü bölümünden 97'inci bölümüne kadar 15 bölümlük ücretini alamadığı ifade edildi. Erkan Petekkaya ile davalı Endemol Medya Prodüksiyon şirketi arasında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üç ayrı sözleşmenin imzalandığının anlatıldığı dava dilekçesinde, "Sözleşmelere göre Erkan Petekkaya hem oyunculuk ücreti, hem de 'Paramparça' isimli dizi filmin yurtdışı satış gelirinden yüzde 5 pay alacaktı. 19 Nisan 2016 tarihli sözleşmeye göre davalı Endemol Medya Prodüksiyon şirketi, Erkan Petekkaya'ya 'Paramparça' isimli dizide fiilen yer aldığı her bölüm karşılığında 125 bin lira ödeyecekti. Ancak Petekkaya, 83'üncü bölümden 97'inci bölüme kadar toplam 15 bölümlük ücret olan 1 milyon 875 bin lira ve KDV tutarını davalı şirketten alamamıştır" denildi.



2 MİLYON 745 BİN LİRA ALACAĞI OLDUĞU KAYDEDİLDİ



Erkan Petekkaya'nın yer aldığı ancak ücretinin ödenmediği bölümlerden doğan alacakları için 6 ayrı icra müdürlüğüne icra takibi başlatıldığının belirtildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:



"Davalı şirket, haksız ve hukuka aykırı olarak bu takiplere itiraz etmiştir. Davalı şirketin itirazı üzerine Erkan Petekkaya'nın başlattığı icra takipleri durmuştur. Davalı şirket, İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunmuş ve alacaklarını geciktirmek amacıyla icra takiplerine itiraz etmiştir. Davalının ödemelerini geciktirmesi nedeniyle Erkan Petekkaya'nın vade farkı alacağı da mevcuttur. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin dosyasına sunulan Borç Dökümü bölümünde Erkan Petekkaya'nın davalı şirket tarafından alacağının 2 milyon 745 bin 703 lira olduğu kayıt altına alınmıştır. Buna rağmen davalı şirketin, Erkan Petekkaya'ya herhangi bir borcunun olmadığını belirtmesi ve borca itiraz etmesi kötü niyetli olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan 'Paramparça' isimli dizi birçok ülkeye satılmış olmasına rağmen Erkan Petekkaya bu dizinin yurtdışı satışlarından payına düşen yüzde 5'lik gelirden herhangi bir ücret alamamıştır. Davalı ile uzlaşabilmemiz için arabuluculuk başvurusunda bulunulmuştur. Davalı şirket uzlaşmak istemediğini ve borcu olmadığını iddia etmiştir. Davalı şirketin icra takiplerine yaptığı itirazlarının iptalini ve takibin devamını istiyoruz. Her bir takip için ayrı ayrı alacağın yüzde 20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz."