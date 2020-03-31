Erkan Petekkaya: İşim insanları eğlendirmek

Ardından çok sayıda olumsuz tepki alan Petekkaya, bazı oyuncuların başlattığı linç kampanyasına anlam veremediğini belirtti: "Biz sette her türlü önlemimizi aldık. Steril bir ortamda çalışıyoruz. Senaryo sayfa sayımız yarıya indi. Set çalışanlarının aileleri korkmasın. Hakaret etme zamanı değil. Birbirimizi sevmeye başlamalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. İşimi gücümü yapıyorum ve işim insanları eğlendirmek. Yapabildiğim yere kadar da yapacağım."



'Nurgül bana söylememiştir'



Eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın Twitter hesabından "Uyuşturucu zararlı. Alkol zararlı. Salaklık zararlı. Adam sanmak daha zararlı. E ben anlattım bunları" paylaşımı hakkında Erkan Petekkaya, "Hiçbir şeyi takip etmiyorum. Nurgül'le tartışmam seneler öncesinde kaldı. Unutttuk, gitti, bitti. Bu açıklamasının benimle ne alakası var? Bana söylediğini düşünmüyorum" dedi.