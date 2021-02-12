Erkan Petekkaya kimdir, nereli? Kırmızı Oda dizisinin Sadi'si… - Son Dakika

Erkan Petekkaya kimdir, nereli? Kırmızı Oda dizisinin Sadi'si…

12.02.2021 15:37
Erkan Petekkaya kimdir, nereli? Kırmızı Oda dizisinin Sadi'si…, System.String[]

Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya merak edilen isimlerden biri. Öyle Bir Geçer Zaman Ki de Ali Kaptan karakterine hayat veren Petekkaya, birçok popüler yapımda rol almıştır.

Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya merak edilen isimlerden biri. Öyle Bir Geçer Zaman Ki de Ali Kaptan karakterine hayat veren Petekkaya, birçok popüler yapımda rol almıştır. Ünlü isim aslen Diyarbakırlıdır.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

1999 yılında Alişan'ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteri başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir.

Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır.

2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynayarak çok başarılı bir oyunculuk sergilemiş, ününü bir adım daha artırmıştır.

2007-2008 döneminde Arzum Onan ile birlikte rol aldığı Sessiz Fırtına adlı dizide Yiğit Sancaktar'ı oynadı. 2008'de Ayça Varlıer ile başrolü paylaştığı Son Bahar dizisinde Holding'de yönetici olan Galip Tümer'i canlandırdı.

2012 yılında yayınlanmaya başlayan Dila Hanım adlı dizide Hatice Şendil ile başrolü paylaşmıştır. Paramparça dizisinde Cihan karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Devlet Konservatuarı, Erkan Petekkaya, Anadolu Yakası, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya kimdir, nereli? Kırmızı Oda dizisinin Sadi'si… - Son Dakika Magazin


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