Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım

Görüntüyü izleyen "Az önce ne yaşadık?" diyor: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandırıyor ve oyunculuğuyla da alkış topluyordu. Karakterin sevilmesiyle dizideki rolü de planlanandan daha da uzatılan Petekkaya, diziye veda etti.

"KIRMIZI ODA EKİBİNE TEŞEKKÜRLER"

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında yer almayan Erkan Petekkaya, daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldığını duyurdu. Set ekibiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

KERİMCAN'A ÖDÜL VERİLİNCE ACUN'A SİTEM ETMİŞTİ

Oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğin görünce Instagram hesabından kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya sert ifadelerle bulunmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.

Survivor 2021'in ada konseyinde Erkan Petekkaya'nın adını kullanmadan cevap veren Acun Ilıcalı da "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" şeklinde konuşmuştu.

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya öfke kustu