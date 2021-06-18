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Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım - Son Dakika

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım

18.06.2021 07:44

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında bulunmayan Erkan Petekkaya, daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan Instagram hesabı üzerinden bir veda paylaşımında bulundu. Set ekibiyle çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Petekkaya, "Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandırıyor ve oyunculuğuyla da alkış topluyordu. Karakterin sevilmesiyle dizideki rolü de planlanandan daha da uzatılan Petekkaya, diziye veda etti.

"KIRMIZI ODA EKİBİNE TEŞEKKÜRLER"

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında yer almayan Erkan Petekkaya, daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldığını duyurdu. Set ekibiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Kırmızı Oda'dan ayrılan Erkan Petekkaya, veda paylaşımı yaptı: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım

KERİMCAN'A ÖDÜL VERİLİNCE ACUN'A SİTEM ETMİŞTİ

Oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğin görünce Instagram hesabından kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya sert ifadelerle bulunmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.

Kırmızı Oda'dan ayrılan Erkan Petekkaya, veda paylaşımı yaptı: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım

Survivor 2021'in ada konseyinde Erkan Petekkaya'nın adını kullanmadan cevap veren Acun Ilıcalı da "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" şeklinde konuşmuştu.

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım
Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya öfke kustu TV8'de ödül almasına ateş püsküren Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz'dan yanıt: Prim çalışmasını üzülerek izliyorum Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmadı

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Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım - Son Dakika Magazin


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