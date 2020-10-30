Erkan Petekkaya'nın Alzheimer hastalığıyla mücadele eden annesi hayatını kaybetti
30.10.2020 07:21
Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın iki yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele eden annesi Şerife Petekkaya hayatını kaybetti. Oyuncu, hayatının en acı haberini de sosyal medya hesabından duyurdu.
Instagram hesabından 69 yaşındaki annesinin ölüm haberini duyuran Erkan Petekkaya, "Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği Alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
HAYATINI ANNE VE BABASI İÇİN DEĞİŞTİRMİŞTİ
Oyuncu, Alzheimer'e yakalanan annesi ve demans hastası babası Akın Petekkaya'nın tedavisiyle ilgilenebilmek için hayatını değiştirmişti. Petekkaya, anne ve babası için Altınoluk'tan 1,5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu. Yaklaşık 2 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu.
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