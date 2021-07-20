Çengelköy 'de pastane işleten 'Cevdet' adlı bir esnafı canlandıran Petekkaya rolü hakkında; "2 çocuğu olan, ailesini seven, eşini yeni kaybetmiş ama çok sevdiği eşini unutamamış babacan biri Cevdet. En sevdiğim dizilerden Süper Baba'da oynayan sevgili Şevket Altuğ 'un babacanlığını, yumuşak tavrını düşünerek karakterimi oynadım. Biraz ondan rol çaldım açıkçası. Çok keyif aldım. Cevdet karakteri oyunculuk yelpazeme katılmış çok güzel bir renk oldu" diye konuştu.

Filmi galada izlerken çok heyecanlandığını belirten ünlü oyuncu, "Ayaklarım titredi. Ağlaya, sızlaya izledim. Filmi izlerken bambaşka hissetim. Belki de en hissederek oynadığım roldü. Çünkü oynamadım bir gerçeği anlatmaya çalıştım" dedi.