Erkan Petekkaya: 'Süper Baba' etkiledi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığınca desteklenen, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminin başrol oyuncularından Erkan Petekaya, rolünü oynarken Şevket Altuğ'dan etkilendiğini itiraf etti.

Çengelköy'de pastane işleten 'Cevdet' adlı bir esnafı canlandıran Petekkaya rolü hakkında; "İki çocuğu olan, ailesini seven, eşini yeni kaybetmiş ama çok sevdiği eşini unutamamış babacan biri Cevdet. En sevdiğim dizilerden Süper Baba'da oynayan sevgili Şevket Altuğ'un babacanlığını, yumuşak tavrını düşünerek karakterimi oynadım. Biraz ondan rol çaldım açıkçası. Cevdet karakteri oyunculuk yelpazeme katılmış çok güzel bir renk oldu" diye konuştu.

AĞLAYARAK İZLEDİM

Filmi galada izlerken çok heyecanlandığını belirten oyuncu, "Ayaklarım titredi. Ağlaya, sızlaya izledim. Filmi izlerken bambaşka hissettim. Belki de en hissederek oynadığım roldü. Oynamadım, bir gerçeği anlatmaya çalıştım" dedi.

Çengelköy esnafının direnişini anlatan filmde Petekkaya, iki çocuk sahibi pastaneci rolünde