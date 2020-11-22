Erkan Sözeri: "Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı" - Son Dakika

Erkan Sözeri: "Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı"

22.11.2020 18:38
Erkan Sözeri:

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Tuzlaspor maçının ardından, "Bu galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Tuzlaspor maçının ardından, "Bu galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı. Bu bizi rehavete sokmayacak" dedi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, zor bir süreçten geçtiklerini aktararak, "Çok üzgündük. 9 maçta alınan tek galibiyetimiz vardı. Art arda alınan sıkıntılı sonuçlar bizi üzüyordu. Geldiğimizden itibaren fiziksel olarak ve oyun anlayışı olarak gelişen bir oyunumuz var. Bugün o oyunumuzun üstüne koyarak geliştik. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Camiamızı çok üzdük. Oyuncular çok üzülüyordu. Zor bir süreçten geçtik. Ama sabırla çalışarak bu işin olacağını ifade ettik. Camiaya hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı"

Sözeri, futbolcularının müsabakanın tamamında oyun disiplininden kopmadıklarını dile getirerek, "Orta saha özellikli oyuncularla çıktık. Oyuna hükmetmek istedik ve öyle oldu. Landel ve Halilovic'i kenarda oynatarak topun bizde kalmasını sağladık. 2-0'dan sonra rakip 10 kişi kalınca çok daha iyi oynadık ve güzel bir galibiyet aldık. Maç 3-0 iken, 4-0 iken bile oyuncularım rakibe saygı duydular. Oyun disiplininden kopmadılar. Bu maçta hatalarımız vardır. Analiz edeceğiz. Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı. Bu bizi rehavete sokmayacak. Daha sonra inşallah daha iyi sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erkan Sözeri, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun mücadeleyi çok iyi yönettiğini ifade ederek, Öğretmenoğlu'nu tebrik etti. - İSTANBUL

Teknik Direktör, Bandırmaspor, Tuzlaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan daha ucuz olacak Konyaspor, geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Mantar toplamaya giden ailenin traktörü devrildi: 2 ölü, 1 yaralı İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi Rusya'da içkileri bitince dezenfektan içen 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi Erdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz
3 büyükler, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı 3 büyükler, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı         
18:36
Göztepe, Ndiaye'nin 2 gol attığı maçta Ankaragücü'nü 3-1'le geçti Göztepe, Ndiaye'nin 2 gol attığı maçta Ankaragücü'nü 3-1'le geçti         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaşamını yitirdi Çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaşamını yitirdi         
17:09
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın         
16:01
Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı         
15:17
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 18:48:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkan Sözeri: "Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei