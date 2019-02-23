Son Dakika Haberleri: Erkan Sözeri'den Hakemlere Eleştiri

Erkan Sözeri'den Hakemlere Eleştiri

22 dakika önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 2-1 kazandıkları Ümraniyespor maçı sonrası, "Atilla hoca tam Süper Lig ayarında bir maç yönetti.

Erkan Sözeri'den Hakemlere Eleştiri, System.String[]
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 2-1 kazandıkları Ümraniyespor maçı sonrası, "Atilla hoca tam Süper Lig ayarında bir maç yönetti. Vermediği kartlar, fauller tam Süper Lig ayarında hakem olacağını gösteriyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadında ilk galibiyetini aldı. Ümraniyespor karşısında aldığı 2-1'iık galibiyetle puanını 47'ye yükselten Gençlerbirliği, maç fazlasıyla ligde 1. sırada bulunan Abalı Denizlispor'la liderliği paylaştı.

Maç sonrası basın toplantısına katılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımının oynadığı oyundan mutlu olduğunu ifade etti. Sözeri, "Zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Ümraniyespor, standardı, disiplini olan bir takım fakat şunu söyleyebilirim belki de sezonun en iyi maçını oynadık. Özellikle ilk yarıda. Bugün sadece galibiyet değil, iyi oyun da bizi mutlu etti. Özellikle oyuncuların hedefe giden pasları ve konsantrasyonları çok iyiydi. Oyun içinde merkezden ve kanatlardan birçok atak yaptık. Bugün girdiğimiz pozisyonlarla 3. golü bulabilsek rahatlayacaktık. Yediğimiz gol son 15 dakikayı stresli bir şekilde geçirmemize neden oldu. Taraftarımızın maça olan ilgisi beni mutlu ediyor. Bu galibiyet taraftarımıza da hayırlı olsun. Maçın hakemleri kutlamak lazım, Atilla hoca tam Süper Lig ayarında bir maç yönetti. Vermediği kartlar, fauller tam Süper Lig ayarında hakem olacağını gösteriyor" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:50 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Spor
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