TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin 9. haftasında oynayacakları Hatayspor maçına ilişkin, "Hatayspor'u yendiğimizde fark 3'e inecek. Takımımız bu gibi maçlarda daha iyi performans gösterecek." dedi.

Erkan Sözeri, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, takımın geride kalan haftalarda inişli çıkışlı performans sergilediğini söyledi.

Bu durumun takımda birtakım mutsuzluklar yaşattığını belirten Sözeri, şöyle devam etti:

"Mutsuz görünüyoruz ama geçen seneden revizyon edilmiş bir takımda bazı şeyleri hemen oturtmak kolay değil. Oyuncularım bu takımın forması için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Bunu yaparken bazı hatalar yapabiliyorlar ve bu çok doğaldır. Bazı oyuncular hala Süper Lig'de kalmış ve bu ligde oynadıklarının farkında değiller. Bu sezon başından bu yana böyleydi ama biraz daha adaptasyon oturmaya başladı."

Sözeri, 1. Lig'in daha mücadeleci bir lig olduğunu vurgulayarak, "Süper Lig'de kaliteli ayaklar oynuyor ama bu ligde daha çok mücadele etmek gerekiyor. Takımımız eninde sonunda hedefine ulaşacaktır. Biraz sabır ve destek lazım. Oyuncuları rahat bırakmak lazım çünkü kendi aralarında 'Erzurumspor için başarılı olmalıyız' diyorlar. Zaman zaman inişli çıkışlı grafikler olabiliyor. Bunun dışında oyuncularımın hedefinden şüphemiz yok ve bunu antrenmanlarda gösteriyorlar." diye konuştu.

Takım içinde rekabeti sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:

"Obertan gibi oyuncuyu kim oynatmak istemez ama diğer maçlarda hazır değildi. Geçen iki antrenmanına baktım ve kendisini iyi gördüm. Konuştum, kendisi de hazır olduğunu söyledi. Ben oyuncularımla istişare yaparak en doğru kadroyu çıkarmaya çalışıyorum. Oyuncunun iyi mi, kötü mü oynayacağını bilemeyiz. En iyisini yapmak durumunda, hata olabilir ama kimi oynatacağımızı antrenmanlardaki performanslara göre değerlendiriyoruz."

Lider Hatayspor ile aralarında iki maçlık makas olduğuna işaret eden Sözeri, bu farkın çok olmadığını ve takımın bundan sonra iyi bir seri yakalaması halinde istenen başarıyı elde edeceklerini aktardı.

Sözeri, "Erzurumspor şampiyon olamayacak" diye panik havası olduğunu ama Hatayspor'u yendiklerinde farkın 3'e ineceğini belirterek, "Takımımız bu gibi maçlarda daha iyi performans gösterecek. Camiamız merak etmesin ve biraz sabırlı olsun. Daha çok uzun bir yol var ve bu yolda her takım her yerde kazanabilir de kaybedebilir de. Bunu şampiyonluğa oynayan takımları da dahil edebiliriz. Menemen maçının kazanamadığımız için üzgünüz ama bir seri yakalama peşindeyiz. Bunun yaptıktan sonra her şey çok daha güzel olacak." diye konuştu.

Pazar günü taraftarları tribünde görmek istediklerini belirten Sözeri, "Takıma katkı olmaz ya da yanlış algı oluşturulursa takıma zarar veririz. O yüzden herkesin bize güvenmesi çok önemli. Bu hafta kimse küsmesin ve taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz. O doluluk önünde oyuncularım güzel maç çıkaracak ve haftayı 3 puanla kapatmak niyetindeyiz." ifadesini kullandı.