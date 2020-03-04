Erkan Sözeri: "Hatayspor maçı bizim için final niteliğinde" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Hatayspor maçı bizim için final niteliğinde' - Son Dakika Spor

Erkan Sözeri: "Hatayspor maçı bizim için final niteliğinde"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Erkan Sözeri:

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Hatayspor maçını final maçı gibi gördüklerini ve 3 puan ile dönmek istediklerini söyledi.


TFF 1. Lig'in 26. haftasında lider Hatayspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu'nda taraftara açık antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.


Coşkulu taraftar önünde hazırlıklarına devam eden Erzurumspor, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koşu ve tek kale maç yaptı.


Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Sözeri, Hatayspor maçından önce taraftar ve takımın iyice kenetlendiğini ifade ederek, "Bugünkü antrenmanımızı stadyuma aldık. Özellikle işten çıkan taraftarlarımız için saat 18.00'de yapıyoruz antrenmanımızı. Taraftarlarımızla bütünleşmek için böyle bir şey düşündük. Hatayspor maçı gibi önemli bir maç öncesi oyuncularımızın konsantrasyonu açısından ve bu maçın final maçı olduğunu kavramamız açısından burada yaptığımız antrenmanın motivasyon anlamında çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatayspor maçı bizim için final maçı niteliğinde. 9-10 puanlık bir maç olacak neredeyse. O yüzden iyi hazırlanmalıyız. Bu güzel taraftarın, şu güzel camianın beklentilerine cevap vermek için inşallah Hatay'dan çok iyi bir sonuçla dönerek diğer maçlara bakmak istiyoruz. Oyuncularım bana gelip kimin oynayıp kimin oynamadığı önemli değil biz artık şampiyon olalım diyorlar. Özellikle önümüzde ki maçtan sonra bütünleşmek, kenetlenmek daha önemli hale gelecek. Bugün de kenetlendiğimizi görüyorum bu da bizi hedefe götürecek" dedi.


Hasan Hatipoğlu: "Her maç bizim için çok önemli"


Mavi-beyazlı takımın savunma oyuncularından Hasan Hatipoğlu ise sezon sonu şampiyon olacaklarına inancının tam olduğunu belirterek, "Önümüzde 9 maç kaldı. Bu maçları 9 final olarak görüyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Sahaya her maçı kazanmak için çıkacağız. Maçların hesabını iyi yapıyoruz. Neler yapabiliriz diye. Hedefimiz şampiyon olmak bu saatten sonra şampiyonluğu vermek istemiyoruz. Sezon başından berri inancımız hep o yönde Hatayspor maçından da galip geleceğimize inanıyorum. En azından 1 puanla bile dönmeliyiz. Bugünde burada birlik beraberlik adına çok güzel bir görüntü var" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:43 Kaynak: İHA
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