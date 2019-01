Erkan Sözeri: "İlk Yarıdaki Gibi 8'de 8 Yaparsak İşi Erken Bitiririz" -1

- (Özel haber) Erkan Sözeri: "İlk yarıdaki gibi 8'de 8 yaparsak işi erken bitiririz"ANTALYA - Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 41 puanla zirvede tamamlayan Gençlerbirliği 'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, ilk yarıdaki 8'de 8'lik performansı tekrar etmeleri halinde işi erken bitireceklerini vurgulayarak, "Taraftarımız bunu hak ediyor" dedi.Süper Lig hedefiyle lige başlayan ve sezonun ilk yarısında topladığı 41 puanla lider durumda bulunan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Rekorların peşinde olmadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Sözeri, "Hedefe ulaşma peşindeyiz ama baktığımızda 2001-2002 sezonundan bu yana Bursaspor 42 puan yapmış, biz 41 puan yapmışız. Bu bizim için mutluluk verici. Ama biz ilk aşamayı güzel şekilde bitirdik. Güzel bir şekilde ve aktif şekilde bitirdik. Hem mental hem fiziksel anlamda bütün maçlarda oyunu forse eden hep biz olduk. Sadece Balıkesirspor maçını ayırıyorum. Biraz orada motivasyonumuz tam değildi. Bunun dışında koşu mesafesi olsun, topun sizde kalma süresi olsun, hepsinde birinci sıradayız. Dolayısıyla da liderlik geldi. Bunu da rehavete kapılmadan devam ettirmek istiyoruz. Bunu da yapabilecek kadro kalitemiz ve kulüp kültürümüz var. İnşallah devam ettireceğiz. İkinci yarıya güçlü şekilde girmemiz gerekiyor. Bütün takımlar takviye yapıyor. Kesinlikle rehavete kapılmadan gitmeliyiz. 3. sıradaki takımla aramızda 10 puan var. Bu puan farkına bakmadan, rehavete kapılmadan gideceğiz. İlk yarıda başladığımız gibi 8'de 8 gibi bir seri yakalayabilirsek, çok erken bitirebiliriz bu işi" ifadelerini kullandı."Rehavete girdik ama tepkim olmadı"11 maçta alınan 10 galibiyetin ardından üst üste alınan kötü sonuçlarla ilgili konuşan Erkan Sözeri, "8'de 8 yaptıktan sonra 1 beraberlik almıştık. 11 maçın 10'unu kazanıp sadece 3 gol yemiştik. Bundan sonra Balıkesir ve İstanbulspor mağlubiyetleri geldi. Bu maçlar da bizi biraz kendimize getirdi. Bu mağlubiyetlere hiçbir tepkim olmadı. Oyuncularıma bu ligin ve futbolun ciddiyet istediğini söyledim. Balıkesir maçını konsantrasyondan kaybettiğimizi düşünüyorum. İstanbulspor maçını sadece kontrataktan yediğimiz golle kaybettik. Rehavete kapılmanın yeri olmadığını, kaliteli takım olduğumuzu sonrasında gösterdik. Denizli , Gazişehir ve Adana Demirspor 'la oynadık. 11 maçın 10'unu kazanan bir takım vardı ve tepki göstermek söz konusu değildi. Bu dönemde bir kriz olmadan hem oyuncularım hem biz durumu iyi yönettik" dedi."Stancu bizi, biz de Stancu'yu istiyoruz"Santrfor arayışları olduğunu söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bunun da sebebi Nobre 'nin 38 yaşında olması ve ikinci yarı çok daha zorlu geçecek. Kendisinin performansından çok memnunuz ama bir hamle oyuncusu istiyoruz. Bunun sakatlığı, cezası durumu var. 41 puan alan bir takıma oyuncu dahil etmek çok kolay değil. Devre arasında takıma 3 oyuncu geldi, takım güçlendi anlayışı var. Eğer başarılıysanız, bu takıma fazla oyuncu katmanın anlamı yok. Güçleneyim derken, oradaki ortamı kaybedebilirsiniz. 41 puan toplayan oyunculara saygı duyuyorum, çok fazla katkı istemiyorum" diye konuştu. Transfer konusunda yerli isimleri almanın çok zor olduğunu söyleyen Sözeri, "Stancu'yla ilgilendiğimizi söyledik. Bitirme aşamasındayız ama daha bitmedi. Kendisinin de istediğini biliyoruz. Ama kulübümüzün de ekonomik şartları var. Ekonomimizi aşarsa, ayağımızı yorgana göre uzatmak zorundayız. Gençlerbirliği yıllardır böyle başarılı oldu. Umarım bizim şartlarımıza uyar. Stancu bizi, biz de onu istiyoruz. Umarım bu transfer biter" diyerek sözlerini sürdürdü."Taraftarımıza şampiyonluk armağan istiyoruz"Gençlerbirliği taraftarına şampiyonluk armağan etmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Taraftarlarımıza sezon sonunda şampiyonluk kupasını armağan etmek istiyoruz. Süper Lig'i hak ediyoruz. Tesisleşme ve kulübün duruşu açısından Süper Lig'i hak ettiğimizi düşünüyoruz. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Taraftarımızın davranışı sayesinde saygınlık duruyoruz. Hiçbir zaman küfretmediler ve buna karşı oldular. Ailenizle maça gideceksiniz, Gençlerbirliği maçına rahatlıkla gidebilirsiniz. Bunun için taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de en kısa sürede şampiyonluğu garantileyerek onlara armağan etmek istiyoruz" dedi."Bu anlayışın değişmesi lazım"'Süper Lig futbolcusu' ve 'Süper Lig hocası' gibi klişelerin yanlış olduğunu söyleyen Erkan Sözeri, "Bunun en çarpıcı örneğini geçen sene Karabük 'te yaşadım. Gençlerbirliği maçında 1-0 galiptik, 1-1 berabere kaldık. Başakşehir 'i 3-1 mağlup ettik. Alanyaspor maçında 1-0 galiptik ama uzatmalarda gol yedik. 3 maçta 9 puan yapabilirdik ama 5 puan yaptık. Ama ekonomik şartlar bizi farklı yere götürdü ve ayrıldım. Ben de alt ligden gelmiştim ama Başakşehir'i yenen ben değil miydim? Futbolun dili bir. Çalışma prensipleri, disiplin Bunlar etkendir. Bunun da en önemli örneği, Başakşehir'in başındaki Abdullah Avcı. Yeni Malatyaspor lige çıktığında Sadık vardı, Murat vardı, Perreira vardı. Bu oyuncular duruyor ama Sadık, Fenerbahçe 'ye transfer oldu. 1. Lig'de oynayan Sadık, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu anlayışın değişmesi lazım. Her teknik adam ve her futbolcu kendisini geliştirebilir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Hem futbolcu hem de teknik adamın yaptığı işlere bakılmalı. Oyuncu hata yapabilir ama kendisini geliştirip geliştirmediğine bakmak lazım. Teknik adam da bunu yapabilir. Kendimden pay biçersem, gittiğim yerlerde başarılı olduğumu düşünüyorum. Geçen sene 2 penaltıdan dolayı Süper Lig'den döndük Gazişehir'de. Bu sene ilk yarıyı lider bitirdik. Bazı dokunuşlar oluyor. Bunlara bakmak lazım. 'Bu 1. Lig oyuncusu, 1. Lig teknik adamı' gibi bakmamak lazım" diye konuştu."Türk oyuncuların ve teknik adamların yapamayacağı şey yok"Süper Lig'de bütün takımların yerli teknik adamla mücadele ettiğini ifade eden Erkan Sözeri, "Şu anda yerli teknik adamlara dönüş var. Süper Lig'de yabancı yok. Ben ırkçı değilim ama, vatanımı seviyorum, vatanım için canımı veririm. Bir şeylerin farkına varıldı. Türk futbolcusunun ve Türk teknik adamların ne kadar nitelikli, ne kadar kendisini geliştirdiği ortaya çıktı. En önemli ekiplerden Fenerbahçe'den tutun, Rizespor 'a kadar herkes yerli teknik adamla devam ediyor. Kaliteli yabancı teknik adam tabii ki gelebilir ama buraya uyum sağlamak önemli. Cocu geldi ama uyum sağlayamadı. Biz yerli teknik adamlar olarak kendimizi geliştiriyoruz. Ancak taraftarların da desteklemesi lazım. İstikrarlı gidilebildiği sürece bizim teknik adam ve futbolcular olarak yapamayacağımız şey yok. Ülke futbolunu kendimiz bir yere getirebiliriz. Milliyetçi, vatanımızı seven bir duruşla, milli takımı seven bir duruşla, futbolun marka değerini artırabiliriz, bunun için de hepimize görev düşüyor" diyerek sözlerini tamamladı.