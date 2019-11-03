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Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Maçı daha önce koparabilirdik'

Erkan Sözeri: "Maçı daha önce koparabilirdik"

6 saat önce

- Erkan Sözeri: "Maçı daha önce koparabilirdik"İSTANBUL - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, deplasman fobilerini yıktıklarını ifade ederek, Fatih Karagümrük mücadelesini daha önce koparabilecek şansları yakaladıklarını söyledi.

- Erkan Sözeri: "Maçı daha önce koparabilirdik"

İSTANBUL - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, deplasman fobilerini yıktıklarını ifade ederek, Fatih Karagümrük mücadelesini daha önce koparabilecek şansları yakaladıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok değerli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Sözeri, "Özellikle geçen hafta oynadığımız maçtan sonra kıymetli bir 3 puan aldık. Bizim için 6 puan değerinde galibiyet oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Aslında iyi başladık. Maçı daha önce koparabilirdik. Biraz üzerinde çalışmalıyız. İyi kontra ataklar yakaladık. Bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Oyuncularım üst düzey mücadele etti. Oyun disiplinine sadık kaldılar. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Kıymetli bir 3 puan aldık. Taraftarlarımız bizi hiçbir deplasmanda yalnız bırakmıyor. Erzurum şehrine armağan olsun. Deplasman fobisini yıkmış olduk. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Rehavete kapılmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Gelecek hafta da bir 3 puan daha alarak devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Hakem zor bir maçı iyi yönetti"

Erkan Sözeri maçın hakeminin iyi bir yönetim ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hakemleri tebrik ediyorum. Aslında Sarper Hoca daha iyi maçlar yönetiyordu. Bugün çok zor bir maçı iyi yönettiğini düşünüyorum. Genele baktığımızda kritik hatalar yapmadı" dedi.

Erkan Sözeri: Maçı daha önce koparabilirdik

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:41 Kaynak: İHA
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