Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bursaspor mağlubiyetinin ardından, "Maçın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktık" dedi.



TFF 1. Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Oyuna iyi başlamadık. İlk 15 dakika yediğimiz gol düzenimizi bozdu. Gol yemesek kontrataklarla oyuna devam edecektik. Golü bulunca rakibimiz skoru korumak için mücadele etti. İkinci yarı yaptığımız hamleler meyvesini verdi ama pozisyonda üretemedik. Oyunun hakimi bizdik. Bu sıkıntıyı çalışarak çözeceğiz. En azından takımımız ilerleyen dönemlerde daha iyi bir takım gerçeğini ortaya koydu. O yüzden puan alamamak üzüntü verici. Taraftarlarımıza geçmiş olsun. Maçı izleyen taraftarlar açısından iki eski Süper Lig ekibinin müsabakası tatmin ediciydi. İki takımı da tebrik ediyorum. Hakem de genç olmasına rağmen iki taraf için de objektif bir maç yönetti" diye konuştu. - BURSA