Son Dakika Haberleri: Erkan Sözeri'nin ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
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Erkan Sözeri'nin ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

1 saat önce

Giresunspor yönetimi tarafından, Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Erkan Sözeri'nin ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi., System.String[]
Giresunspor yönetimi tarafından, Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızın ayrılacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut durumda hocamız ile yollarımız devam edecek, yeni sezonda hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır" denildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
Giresunspor, Spor
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