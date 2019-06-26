Erkan Sözeri'nin ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
1 saat önce
Giresunspor yönetimi tarafından, Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Giresunspor
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
yönetimi tarafından, Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızın ayrılacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut durumda hocamız ile yollarımız devam edecek, yeni sezonda hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır" denildi. - GİRESUN
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