Erkan Sözeri: "Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık" - Son Dakika

Erkan Sözeri: "Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık"

08.12.2020 17:18

- Erkan Sözeri: "Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık" Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Hakem triosunu tebrik ediyorum" Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ilk yarı ve ikinci yarıda siyah ve beyaz kadar farklı oynadıklarını ifade ederek, "Söylediğimiz yerden yine...

- Erkan Sözeri: "Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:

"Hakem triosunu tebrik ediyorum"

BALIKESİR - Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ilk yarı ve ikinci yarıda siyah ve beyaz kadar farklı oynadıklarını ifade ederek, "Söylediğimiz yerden yine gol yiyoruz. Bunları çalışarak düzelteceğiz "dedi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bandırma'da oynanan RH Bandırmaspor - Bursaspor maçı sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ilk yarı kötü oynadıkları maçta, söylenilen yerlerden gol yediklerini belirtti. Kazanmak istedikleri ve fakat olmadığını belirten Sözeri, "Özellikle güzel hedefler peşinde koşmak için. Maça baktığımızda siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık. Özellikle ilk yarı kötü oynadık. Tanınmaz haldeydik. Kötü oynamaktan ziyade kötü mücadele ettik. Hiçbir şeyi doğru yapamadık futbol adına. Buna rağmen rakibin pozisyonları vardı, değerlendiremediler. İlk yarının uzatmalarında yemememiz gereken bir gol yedik. O kadar kötü oynama lüksümüz yok. Devre arasında gerekli uyarıları yaptıktan sonra ikinci yarı başka bir Bandırmaspor saha içindeydi. Çok iyi konsantre olmuş ve maçı çevirmek isteyen bir Bandırmaspor. Ama yine bireysel bir hatadan dolayı yediğimiz bir gol daha olunca işler biraz daha zorlaştı. Bakıldığı zaman ilk golde söylemiştik. Ali Akman santrfor oynuyor. İçeri geliyor arkadan orta saha oyuncuları topu kaçırıyor. Söylediğimiz yerden yine gol yiyoruz. Bunları çalışarak düzelteceğiz. İkinci gol bireysel hata yine. Bu bireysel hataların çözümü çok zor. Futbolcular ister istemez pandemiden dolayı 3 maç üst üste oynadılar yorgunluktan dolayı ama bu bir bahane değildi bence. Bunların ardına sığınmamak lazım ki zaten ikinci yarı bir karakter ortaya koyduk. Tekrar derslerimizi alacağız önümüzdeki maça odaklanacağız. Hakem triosunu da tebrik ediyorum. Bence mağlup olduğumuz maçlardan sonra tebrik etmek daha kıymetli. Saha içinde ufak tefek hatalar olmuştur ama iyi maç yönetti. Bursaspor'u da kutluyorum. Zor şartlarda kadro derinliği olmadan genç oyuncularla mücadele eden büyük bir camia. Demek ki Bandırma'da gelip bizi mağlup edebiliyorsa bize de sadece tebrik etmek düşer. Bu maçı unutup önümüzdeki Boluspor maçına odaklanacağız. Oradan puan ya da puanlar çıkarmanın hesaplarını yapacağız" diye konuştu.

Erkan Sözeri: Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık
Erkan Sözeri: Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık
Erkan Sözeri: Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık
Erkan Sözeri: Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık
Erkan Sözeri: Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Bursaspor, Bandırma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Siyah ve beyaz kadar ayrı iki yarı oynadık' - Son Dakika Spor


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