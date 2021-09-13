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Erkan Sözeri: "Türk futbolu, hakemlerin bu yorum ve davranışlarıyla bir adım ilerleyemez" - Son Dakika

Erkan Sözeri: "Türk futbolu, hakemlerin bu yorum ve davranışlarıyla bir adım ilerleyemez"

13.09.2021 12:22
Erkan Sözeri:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Manisa FK maçında gördüğü kırmızı kart hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Manisa FK maçında gördüğü kırmızı kart hakkında açıklamalarda bulundu. Sözeri, "Ben hakeme veya rakibe asla hakaret, küfür etmem. Bugüne kadar bu, yaşanmamış bir şey. Hakem direkt kırmızı kart vererek gönderdi beni. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Fiili bir hareketim bile yok. Türk futbolu, bu hakemlerin bu yorum ve davranışlarıyla bir adım ilerleyemez" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Manisa FK maçında gördüğü kırmızı kart hakkında kulüp resmi sayfasında bir açıklama yayımladı. Sözeri, hakemden izin alarak sahaya girdiğini ifade ederek, "İlk başta sahaya girince hakem uyardı ama 'Ciddi bir sakatlık var.' deyince 'Tamam hocam girebilirsin' dedi. İzin alarak girdim sahaya. Manisalı futbolcu Erhan Kara koşarak geldi ve 'Kalk ne vakit geçiriyorsun, hocam bunu alın dışarı' diye konuşunca ben de babacan şekilde konuştuğum için 'Oğlum bak adam neredeyse ölüyor, durumu belirsiz, terbiyesizlik yapma. Aynı şey sana da olsa oyunu durdururuz' dedim" şeklinde konuştu.

"Ben hakeme veya rakibe asla hakaret etmem"

Sözeri, kimseye hakaret etmediğini belirterek, "Benim dediklerim sadece onlardı ama direkt kırmızı kart göstererek beni oyundan attı. Ben hakeme veya rakibe asla hakaret, küfür etmem. Bugüne kadar bu, yaşanmamış bir şey. Hakem direkt kırmızı kart vererek gönderdi beni. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Fiili bir hareketim bile yok. Türk futbolu, bu hakemlerin bu yorum ve davranışlarıyla bir adım ilerleyemez. Kamuoyunda da hoca hakaret, küfür etti, oyundan atıldı diye bir algı oluştu ama asla öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Erzurumspor sahipsiz değildir"

Sözeri, Erzurumspor'un sahipsiz olmadığını söyleyerek, "Futbolcuya dediğim, sen de aynı durumda olsan oyunu durdururuz anlamında yani, beni niye atıyorsun oyundan? Bunda küfür, hakaret yok yani rakibe müdahale yaptım diye değerlendirse en kötü sarı kart verirsin, kırmızı kart ne? Erzurumspor sahipsiz değildir! Çok büyük sıkıntılarla bir takım kurduk. Bu kadar basit olmamalı, lütfen hakemler dikkatli olsunlar. Bir hafta boyunca emek verdik, çalıştık ama sen bu kadar kolay şekilde beni atıyorsun. Bir hakemin herkesi sahada tutması lazım ki tuttu, rakibin kırmızı kartını ve penaltılarımızı es geçti! Biz bunlardan da bahsetmiyoruz ama her şeye rağmen biz kazandık. Bir teknik adam oyundan bu kadar basit atılamaz! Bu sadece bir tavsiye, öğüt niteliğinde olan bir şeydi 'Terbiyesizlik yapma' demişim, bunu herkes birbirine söylüyor. Bunda ne var anlamadım" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Erkan Sözeri: Türk futbolu, hakemlerin bu yorum ve davranışlarıyla bir adım ilerleyemez

Erzurumspor Kulübü, Hakaret, Manisa, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Türk futbolu, hakemlerin bu yorum ve davranışlarıyla bir adım ilerleyemez' - Son Dakika Spor


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