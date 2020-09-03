Erkan teslim oldu, HDP önünde nöbetteki 16'ncı aile çocuğuna kavuşacak - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Akkuş ailesinin, 2015 yılında 19 yaşındayken Sultangazi'de kaçırılarak dağa götürülen çocukları Erkan, güvenlik güçlerine teslim oldu. İstanbul'da oturan Fahrettin- Meryem Akkuş çifti, çocuklarıyla buluşmak için Diyarbakır'a geldi.

İstanbul'dan geçen yıl 20 Eylül'de Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te İstanbul Sultangazi'de, 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Erkan için HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Fahrettin Akkuş'un oğlu Erkan, dün güvenlik güçlerine teslim oldu. Haberi alan Fahrettin- Meryem Akkuş çifti, bu sabah Diyarbakır'a geldi.