Erkan Veyseloğlu Darüşşafaka Tekfen'de
1 saat önce
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Erkan Veyseloğlu ile sözleşme imzaladı.
Darüşşafaka
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:50 Kaynak: AA
Tekfen Basketbol Takımı, Erkan Veyseloğlu ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 36 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Erkan Veyseloğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki son 3 sezonda Beşiktaş
Sompo Japan forması giymişti.
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