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Erkan Veyseloğlu Darüşşafaka Tekfen'de

1 saat önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Erkan Veyseloğlu ile sözleşme imzaladı.

Erkan Veyseloğlu Darüşşafaka Tekfen'de, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Erkan Veyseloğlu ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 36 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Erkan Veyseloğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki son 3 sezonda Beşiktaş Sompo Japan forması giymişti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:50 Kaynak: AA
Spor
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