Erkan Yağcı: "Avrupa pazarında bir talep var ve insanlar seyahat etmek istiyor" - Son Dakika

Erkan Yağcı: "Avrupa pazarında bir talep var ve insanlar seyahat etmek istiyor"

30.01.2021 18:29
Erkan Yağcı:

Tourism Today'in Instagram canlı yayınlarının son konuğu AKTOB Başkanı, TÜROFED Başkan Yardımcısı ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Yağcı oldu. Başkan Yağcı, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in soruları ile turizm gündemini değerlendirdi.

Tourism Today'in Instagram canlı yayınlarının son konuğu AKTOB Başkanı, TÜROFED Başkan Yardımcısı ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Yağcı oldu. Başkan Yağcı, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in soruları ile turizm gündemini değerlendirdi.

"Mayorka 1,2 milyon, Antalya 3,5 milyon turist ağırladı"

2020 yılının zorlu bir yıl olduğunu söyleyen Erkan Yağcı, "Beklentilerimizle paralel geçen bir yıldı. Pandemi dönemi başladığı zaman işimizi nasıl yaparız düşüncesindeydik. Bu konuda çalışmalara başladık ve Güvenli Turizm Sertifikası ile ilk olarak iç turizmle sonrasında da dış turizmle Antalya'da 3,5 milyon turist ağırladık. Salgının gölgesinde turizm yaptık. Pandemi ortamında yılı başarıyla atlattığımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz biz Antalya'yı hep Mayorka ile karşılaştırırız. Bu sene Mayorka 1 milyon 280 bin turist ağırlarken Antalya 3,5 milyon turist ağırladı. Ancak önemli olan pandemi gölgesindeki başarılı turizm hareketimizin 2021'de de devam etmesidir" dedi.

"Türkiye ve Antalya 2021'de ön plana çıkacak"

Erkan Yağcı, 2020'nin kamu ve özel sektörün ilk defa bu kadar yakından çalıştığı bir yıl olduğunu söyledi. Yağcı: "Kamu ve özel sektör olarak turizm hareketliliğini nasıl başlatırız diye kafa yorduk. Bu süreçte Turizm Bakanlığımız ve  turizm STK'ları çok ciddi bir çalışma temposu içine girdi. En önemli konumuz turizme başlamaktı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Güvenli Turizm Sertifikası ile turizm hareketlerine başlayan ilk ülkelerden biri olduk. Bu sertifikanın belirlediği kriterleri çok iyi uyguladık. Sertifikamız ve edindiğimiz tecrübe ile Türkiye ve Antalya 2021'de ön plana çıkacak.

"İç turizm, bizim ana pazarımızdır"

"2021 için en belirleyici konu seyahat engellerinin kaldırılması olacak" diyen Yağcı, açıklamalarına şöyle devam etti: "Salgın döneminde turizm nasıl yapılır biliyoruz. Önümüzdeki 60 gün sezonun  durumunu gözler önüne serecektir. 2021 yine iç turizmle başlayıp dış turizmle devam edecek. Ancak burada iç turizme dikkat çekmek istiyorum. İç turizmin bizim ana pazarımız olduğunu artık kanıksamalıyız. Tüm krizlerde kalıcı olan pazar iç turizmdi. İç turizm ne kadar kalıcı olursa o kadar güçlü oluruz."

Türkiye ilk defa ilk 10 ülke içinde

Avrupa ve BDT pazarına da değinen Erkan Yağcı, "Avrupa pazarında bir talep var ve insanlar seyahat etmek istiyor. Bekleyen bir talep var. Yapılan bir araştırmada 'Siz hangi ülkeye gitmek istiyorsunuz?' sorusunun cevapları incelendiği zaman Türkiye ilk defa ilk 10 ülke içinde yer aldı. Araştırmada tatil tercihlerinde güneş ve deniz ilk sırada şehir gezileri ikinci sırada yer aldı. Bu açıdan Türkiye ve Antalya'nın avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada aşının yaygınlaşması ve ulaşım  koşulları belirleyici olacaktır. BDT pazarı bu yıl da en güçlü yanımız olacak. Antalya'da BDT yine ilk sırada yer alacak ve bu pazardan geçen seneden fazla turist ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu sektörün ayakta kalması gerekiyor"

2021 yılında 2019 yılının %50'si ile %75'i arasında bir oranını gerçekleştirebileceklerine değinen Erkan Yağcı, "Sınırlar açıldığı zaman biz yine üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bu sektörün ayakta kalması gerekiyor. Sadece ekonomik anlamda söylemiyorum, sosyo kültürel açıdan da bu bir gereklilik. 2021'in ikinci çeyreğinin ortası, 3. Çeyreğin başında turizm hareketleri başlayacaktır. Bu sadece bizim beklentimiz değil, dünyada da bu yönde bir beklenti var" diye konuştu.

Erkan Yağcı: Avrupa pazarında bir talep var ve insanlar seyahat etmek istiyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Instagram, Antalya, Turizm, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Erkan Yağcı: 'Avrupa pazarında bir talep var ve insanlar seyahat etmek istiyor' - Son Dakika


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