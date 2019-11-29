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Erkan Zengin, Adana Demirspor'da

6 saat önce

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor, Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Erkan Zengin, Adana Demirspor'da, System.String[]

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor, Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, son olarak Fatih Karagümrük'te teknik direktör-oyuncu olarak görev alan Erkan Zengin'i kadrosuna kattı. Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Çıktığımız bu kutsal yolda kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devre takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Emeği geçen dostum Metin Korkmaz'a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya da anlayışından dolayı teşekkür ederiz" denildi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Erkan Zengin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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Erkan Zengin, Adana Demirspor'da
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