Erkan Zengin'den müthiş performans! Süper Lig'e doğru... - Son Dakika
Son Dakika Spor Erkan Zengin'den müthiş performans! Süper Lig'e doğru... - Son Dakika Spor

Erkan Zengin'den müthiş performans! Süper Lig'e doğru...

15 dakika önce

TFF 1.Lig'de dün Ekol Göz Menemenspor karşısında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Adana Demirspor takımında deneyimli oyuncu Erkan Zengin farkını ortaya koymaya başladı.

Erkan Zengin'den müthiş performans! Süper Lig'e doğru..., System.String[]

TFF 1.Lig'de dün Ekol Göz Menemenspor karşısında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Adana Demirspor takımında deneyimli oyuncu Erkan Zengin farkını ortaya koymaya başladı. Devre arasında takıma katılan Erkan Zengin, oynadığı 7 maçta 2 gol 8 asistlik performans ile toplam 10 gol katkısı yaptı ve büyük etki gösterdi.


Üç deneyimli oyuncu takımı sırtladı: Volkan Şen, Mehmet Akyüz, Erkan Zengin


Adana Demirspor'un kadrosunda yer alan üç deneyimli oyuncu takımı sırtlamaya devam ediyor. Adana ekibi ligin ikinci yarısında 5 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi ile 17 puan alıp ene başarılı takım olurken Erkan Zengin 2 gol - 8 asist, Volkan Şen 3 gol - 4 asist, Mehmet Akyüz ise 4 gol - 2 asist yaptı.


Adana Demirspor ligin en golcü takımı oldu


Adana Demirspor son dönemde gösterdiği performans ile 23 maçta 46 gole ulaştı ve maç başına 2,0 ortalama ile ligin en golcü takımı oldu.


Ligde 3. sırada


Adana Demirspor, 24. haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 48 puanla lider Hatayspor ve 42 puanlı 2. BB Erzurumspor'un ardından 40 puanla 3. sırada bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Erkan Zengin, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:07 
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