Erkan Zengin'in ilginç hikayesi! Hem Adana Demirspor hem de Fatih Karagümrük...

Süper Lig'e çıkacak son takım Adana Demirspor - Fatih Karagümrük finalinin ardından belli olacak. İki takımın da buralara kadar gelmesinde önemli pay sahibi olan kişi ise Erkan Zengin'den başkası değil...

Tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük çatısı altında Cüneyt Dumlupınar'ın kaptanıydı. Erkan Zengin, Karagümrük formasıyla 36 maçta attığı 19 gol ile takımının en etkili futbolcusu oldu.

HEM HOCA HEM OYUNCU OLDU

Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'ın ayrılmasıyla birlikte takımda oyuncu - hoca oldu. Hem teknik direktör hem de futbolcu olarak takımını çok iyi yönetti ve Karagümrük'ün 1. Lig'e çıkmasında en çok pay sahibi olan kişilerin başında geldi.

Bu sezonun ilk maçında da Fatih Karagümrük formasıyla Adana Demirspor'a karşı mücadele etti. Devre arası transfer döneminde de Adana Demirspor'a transfer oldu. Sahaya çıktığı 17 maçta 8 gol ve 14 asist üreterek 22 gole doğrudan katkıda bulundu.

BU KEZ ADANA'DA KARŞILAŞTILAR

Erkan Zengin ve Cüneyt Dumlupınar'ın yolu bu kez de Adana Demirspor'da kesişti. Dumlupınar yönetimindeki Adana Demirspor'da en çok gol katkısı veren futbolcu da yine Erkan Zengin oldu.

İKİ TAKIMIN YOLU FİNALDE KESİŞTİ

Hem Cüneyt Dumlupınar hem de Erkan Zengin'in finale çıkmasında büyük emeği olan Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecekler...

????? ERKAN ZENGİN

? Karagümrük'ü 1. Lig'e çıkardı

? Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı

? Karagümrük'te oyuncu-hoca oldu

? Karagümrük'le yolları ayrıldı

? ADS ile sözleşme imzaladı

? Dumlupınar Adana Demirspor'a hoca oldu

? Finalde K.Gümrük'e rakip oldu

KİM KAZANIR ? pic.twitter.com/vXOdDoHW35

— Spor Arena (@sporarena) July 30, 2020