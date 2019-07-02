Erkanlı Holding, Univa ile 6 Farklı ülkede!

İlk günden bu yana Ortadoğulu yatırımcılardan büyük bir ilgi gören Univa, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün, İsrail ve Kuveyt'in ardından Lübnan'ı da satış ağına ekledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, "Lübnan ile birlikte Ortadoğu'daki satış noktalarımızı 6'ya çıkardık. Lübnan'daki bu önemli gelişme ile birlikte Ortadoğu'daki satışlarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'de bir ilke imza atarak gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemi başlatan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, Ortadoğu yapılanmasını güçlendirdi. Geçen yıl gerçekleştirilen en büyük yatırımla Sakarya'daki projeden tek seferde 260 öğrenci evi satın alan Ortadoğulu yatırımcıların Univa'ya olan ilgisi bu kapsamda yeni bir lokasyonu da beraberinde getirdi. Ortadoğu'daki yapılanmasına son halka olarak Lübnan'ı da ekleyen Univa, böylece bölgedeki satış ağı sayısını 6'ya çıkardı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Univa'nın yerli yatırımcıların olduğu kadar yabancı yatırımcıların da yoğun ilgisiyle karşılaştığını, bu talepte Ortadoğuluların önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

UNİVA, LÜBNAN'I DA ETKİSİ ALTINA ALDI!

Ortadoğu'daki satış ağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Karayel, geçtiğimiz günlerde Beyrut'ta düzenlenen bir gayrimenkul fuarına katıldıklarını anlattı. Karayel, "Fuarda iki adet öğrenci evinin satışını gerçekleştirdiğimiz gibi önemli işbirliklerine de imza attık. Univa'nın Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de hayata geçirdiği projeler, Lübnan'ı da etkisi altına aldı ve böylece Ortadoğu'daki satış ağımıza yeni bir halka daha ekledik. Ortadoğu pazarında Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün, İsrail, Kuveyt gibi ülkelerden sonra Lübnan ile birlikte buradaki satış noktası sayımızı 6'ya çıkardık. Lübnan ile birlikte Ortadoğu'daki satışlarımızı kısa sürede hızlandırmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

YATIRIMCILARI CEZBEDEN SİSTEM!

Yatırımcıların Univa'nın sunduğu fırsatlarla yakından ilgilendiğini dile getiren Karayel, "Univa öğrenci evlerinde amortisman süresinin ortalama 8 yıl olması çok büyük bir avantaj. Bugün konut ve ofis gibi yatırımlarda bu süre en düşük 25 yıl civarında. Bizim Univa'da sunduğumuz kira garantili sistem ve yüksek kazanç getirili modelimiz, yatırımcıları cezbettiğimiz en önemli nokta" diye konuştu.