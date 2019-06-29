Son Dakika Haberleri: Erke, çevreyi rahatsız ettiği için uyardığı kişi tarafından öldürüldü
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Erke, çevreyi rahatsız ettiği için uyardığı kişi tarafından öldürüldü

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir sitede alkol alıp yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen Kazım E. (57), kendisini uyaran Erke Ergün Özveren'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

Erke, çevreyi rahatsız ettiği için uyardığı kişi tarafından öldürüldü, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir sitede alkol alıp yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen Kazım E. (57), kendisini uyaran Erke Ergün Özveren'i (18) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Balkonda alkol alıp, yüksek sesle müzik dinleyen Kazım E., bağırarak çevreyi rahatsız etti. Tatil için kente gelen ve sitedeki bir daireye yakınlarıyla yerleşen Erke Ergün Özveren ise Kazım E.'yi sessiz olması için uyardı. Çıkan tartışmada Kazım E., eline bıçak alıp dışarı çıkarak Özveren'i, göğsünden ve karın boşluğundan yaraladı. Erke Ergün Özveren, kanlar içinde yerde kaldı.
ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özveren'in öldüğü belirlendi. Özveren'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Kazım E. ise gözaltına alındı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:51 Kaynak: DHA
Muğla, Güncel
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